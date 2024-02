Další cenný kov do své sbírky přidala jihlavská dorostenka Klára Vavřinová. V mistrovském závodě si zlepšila osobní rekord v halovém pětiboji o 217 bodů a se získanými 3876 body skončila na druhém místě. Nestačila jen na českobudějovickou Ninu Radovou, která brala titul za 4003 bodů.

Klára Vavřinová ovládla v novém osobním rekordu 8,31 sekundy šedesát metrů překážek, což jí vyneslo parádních 1059 bodů, a první místo s osobním rekordem 1,70 metru brala ve výšce. Za tento výkon brala 855 bodů. „Obě úvodní disciplíny zvládla Klára výborně, zvláště čas na šedesátce s překážkami má vysokou hodnotu,“ řekl k nejlepším výkonům Kláry Vavřinové její trenér v klubu Atletika Jihlava David Kristinus.

Ve skoku do dálky se dostala na 5,43 metru, čímž zaostala za lednovými nejlepšími kariérními výkony 5,53 a 5,59. Ve vrhu koulí poslala tři kilogramy vážící náčiní do vzdálenosti 10,98 (osobní rekord má 11,30) a osmistovku běžela za 2:30,36. „Na závěrečné osmistovce do toho Klára dala všechny zbývající síly. Se stříbrnou medailí jsme oba naprosto spokojení,” dodával David Kristinus.

Fotbalisté Staré Říše posily dál nehlásí. Ždírec si zastřílel, Humpolec zaváhal

S šestým místem se z Prahy vracel humpolecký Sebastián Andrejev, který vybojoval v žákovském sedmiboji 4150 bodů. Dominoval ve vrhu koulí, kde mu 13,17 metru vyneslo 678 bodů, ještě lepší body si ale připisoval ve sprintech. Za hladkou šedesátku 726 bodů, za překážkovou dokonce 829 bodů. Do víkendového šampionátu neměl Sebastián Andrejev v sedmiboji žádný zápis. Sedmiboj žáků ovládl díky 4473 bodům Filip Reischig z pražské Dukly.

O 58 bodů vylepšila osobní rekord v pětiboji humpolecká žákyně Nikol Horká a čerstvých 3159 bodů znamenalo sedmou příčku. Rovných osm set bodů brala za 9,54 v běhu na 60 metrů s překážkami. Povedla se jí výška, kde za 1,55 získala 678 bodů, i osmistovka. Tam připisovala 611 bodů za 2:36,70. Titul vybojovala díky 3977 bodům Linda Botková z pražského Olympu.

Na konci nejlepší desítky skončil v sedmiboji juniorů třebíčský Dominik Zásměta. Získal 4411 bodů, čím zlepšil své dosavadní maximum o osm bodů. Disciplínu ovládl Tomas Järvinen z Atletiky Jižní Město, který vybojoval 5993 bodů.

Je malý zázrak, jak na tom jsem, říká po těžkém zranění fotbalový snajpr Vopršal

Na dvanáctém místě pak završil sedmiboj dorostenců třebíčský Matěj Vomela. Získal 4492 bodů, o 23 bodů víc, než byl jeho předešlý osobní rekord. Sedmiboj dorostenců vyhrál českobudějovický Michal Rada, ten posbíral 5691 bodů.

V kategoriích mužů, žen a juniorek vysočinské atletické oddíly letos zastoupení neměly.