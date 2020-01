První letošní duel ovšem moc krásy nepobral. Hra byla z obou stran hodně neurovnaná a kupily se chyby. Nicméně o to nejzásadnější, o góly, diváci ochuzeni nebyli.

Na úvodní gól Dobrušky brzy odpověděla z ojedinělé jihlavské šance Běhounková, a když domácí utekli opět na rozdíl jedné branky, trefila se ve druhém dějství v přesilové hře Slavíková.

Jihlavanky pak přežily trestné střílení, Miksová se nenechala překonat, aby šly vzápětí poprvé do vedení, které zajistila Jašková.

Přetahovaná ale nekončila, takže až do konce zápasu to bylo drama. K výhře měl hodně blízko hostující SK. Garguláková využila zaváhání obrany a sama před Flídrovou nezaváhala. Jednogólový náskok držel její tým až do 58. minuty, v níž ale zaúřadovala domácí Růžičková, která zkompletovala hattrick a vyrovnala na 4:4.

O vítězi tak rozhodlo prodloužení. Minutu a půl před jeho konce se opřela do míčku jihlavská Jašková, a rozjásala hostující lavičku.

Nicméně kouč Roman Komenda s výkonem moc spokojený nebyl. „Docela protrápený zápas. Nemohli jsme se moc dostat do hry, i tak díky hráčkám za bojovnost. Díky tomu vyhrály v prodloužení,“ uvedl trenér.