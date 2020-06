Jediný zástupce Vysočiny se mohl ve Světlé cítit jako doma. Na turnaj osmi celků rozdělených do dvou skupin odjížděl s respektem i touhou překvapit. V jeho barvách se představil například Tomáš Wröbel, který dovedl v minulém ročníku jako kapitán Kert Park k mistrovskému titulu. Do skupiny B byl SK rozlosován s triem Hostivař, Dobřany, Most.

Turnaj přitom začal pro SK, který nic nepodcenil a přivezl si velmi početný kádr, solidně. O úvodní jihlavský gól se proti Hostivaři postaral nestárnoucí Roman Smutný. Ale přestože byl celek z Vysočiny dál střelecky aktivnější, další branky nepřidal a po změně stran inkasoval na konečných 1:1.

I ve druhém střetnutí základní skupiny šla Jihlavy díky Hlavatému do vedení. Ani s Dobřany to ale na výhru nebylo, a kvůli hororové minutě a půl z toho nebyl ani bod! Soupeř třemi góly v rozmezí šestaosmdesáti vteřin zadělal na důležitou výhru 3:1.

Tým trenéra Staňka šel do závěrečného sobotního mače s jasným cílem. Proti Mostu vykřesat naději na nedělní boje o medailové příčky. Jenže už po šesti minutách měl tento plán dvě trhliny. Manko 0:2 sice brzy z poloviny umazal Danko, ale na víc se Jihlavští nezmohli. Znamenalo to jediné, že na stupně vítězů se SK nepostaví.

Druhý hrací den celku z Vysočiny nevyšel vůbec. A znovu se potvrdilo, že jeho největší problémem bylo střílení branek. Tentokrát sice skóroval dvakrát, udeřili Střecha a Wróbel, jenže to byly jen snižující trefy. Porážka 2:4 odsoudila Staňkovu družinu k boji o 7. místo.

Ani v závěrečném mači turnaje proti Prachaticím se jihlavští střelci neprobudili. V první půlce sice zkušený Wróbel vyrovnal na 1:1, ale to byl nakonec poslední záznam do střelecké listiny. O další tři se postarali Jihočeši, a tak na Jihlavu zbylo po výsledku 1:4 poslední osmé místo. „Opustila nás štěstěna v koncovce, mohli jsme být v pohodě na bedně, ale vůbec to nelepilo,“ stručně a trochu zklamaně zhodnotil výsledkově nepovedený turnaj kapitán Petr Král.

Alpa pohár

Skupina A: Svítkov - Bulldogs Brno 3:0, Prachatice - Ústí n. L. 0:3, Bulldogs Brno - Ústí n. L. 1:0, Svítkov - Prachatice 2:0, Prachatice - Bulldogs Brno 0:2, Ústí n. L. - Svítkov 1:0.

Skupina B: SK Jihlava - Hostivař 1:1, SK Jihlava - Dobřany 1:3, SK Jihlava - Most 1:2, Most - Dobřany 0:1, Hostivař - Most 2:2, Dobřany - Hostivař 2:7.

Malé semifinále: SK Jihlava - Bulldogs Brno 2:4. O 7. místo: SK Jihlava - Prachatice 1:4.

Semifinále: Svítkov - Dobřany 2:3, Hostivař - Ústí n. L. 1:3. O 3. místo: Svítkov - Hostivař 2:3. Finále: Dobřany - Ústí n. L. 2:3ss.

Konečné pořadí: 1. Ústí n. L., 2. Dobřany, 3. Hostivař, 4. Svítkov, 5. Most, 6. Bulldogs Brno, 7. Prachatice, 8. SK Jihlava.

SK Jihlava: Humlíček - Anděl, Blaško, Brázda, Homola, Klíma, Koch, J. Koch, Mareš, Vávrů - Bohatý, Danko, Fejt, Fiala, Hlavatý, Jobák, Král, Ščepka, Smutný, Střecha, Wróbel.