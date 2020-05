Z „jihlavské“ skupiny C nakonec nemusí sestupovat nikdo. Oddychnout si mohou v České Skalici i v Ústí nad Orlicí. O dramatickou koncovku a trochu nervů byla ošizena i osmá Jihlava, která by v závěrečných kolech musela odolávat tlaku dvou předposledních celků.

Ty na ni ztrácely čtyři, respektive dva body. „U nás se teoreticky mohly zachránit i poslední dva týmy, které díky rozhodnutí svazu mají možnost v lize zůstat. Ale třeba v béčkové skupině poslední sestoupí, protože tu šanci už neměl,“ doplňuje jedna z jihlavských hráček Michaela Vondrová o informaci, že Dvůr Králové do divize spadne. A podobné to je i s postupy. Pokud měl lídr nedostižitelný náskok, má nárok jít výš. „My jsme skončily osmé a jsme moc rády, že si i v příští sezoně zahrajeme druhou ligu,“ potěšilo ji.

Momentálně ale Vondrová netuší, jak bude příští ročník vypadat, když z jejich skupiny nikdo nesestoupí. „Od patnáctého května se začínají kluby přihlašovat do soutěží. Potom se uvidí, jak to bude vypadat. Rozšíření soutěže nebylo myslím plánované. Na deset to svaz redukoval před čtyřmi roky, a asi by nechtěl jít jinou cestou,“ myslí si opora jihlavského SK.

Přestože její tým přišel o pár zápasů, dohánět manko nemíní. „My už máme konec sezony. Jsme sezonní sport, a když je hezky, je lepší být venku než zavření v hale,“ má jasno Vondrová o tom, že pálky na pár měsíců zůstanou zavřené v pouzdrech. „Ono se to stejně dožene. Nejsme profesionálové, hrajeme pro zábavu a myslím, že to tak budou mít i soupeři. Nejspíš začneme až v srpnu, možná v září. Vše ještě budeme řešit, hlavně po finanční stránce. Za každý měsíc platíme nájem a v tuhle chvíli máme méně příspěvků. Uvidíme, jak to vyhodnotíme,“ uzavírá Vondrová.