U Českých Budějovic se konal Rohozec Cupu 2020, který se jel na Vltavě. Přestože tato trať nepatří mezi obtížné, je mezi raftaři poměrně oblíbená.

Pořadatelé se snažili pro slalom postavit trať, která měla nahradit menší obtížnost vodního terénu. „Ale bohužel to odnesla plynulost jízdy. Působilo to hodně násilně. Některá seskupení branek se bez dotyku na tyčce skoro nedala projet. Nikdo ze startujících nedokázal projet trať čistě, a to je velmi nezvyklé,“ všiml si jeden z členů jihlavské posádky Miroslav Krechler.

Ježci ve složení Jiří Benhák, Miroslav Krechler, Robert Šimánek a Petr Tomek skončili ve slalomu a kategorii open těsně za stupni vítězů, byli čtvrtí. Ve veteránech přemožitele nenašli a závod vyhráli. „S tím vládla velká spokojenost. Bohužel ve sprintech, které se letos konají ještě ten den, nám došly síly a obsadili jsme deváté a mezi veterány čtvrté místo. To bylo zklamání,“ doplnil Krechler.

Raftaři se poté přesunuli do Roudnice nad Labem, kde Český pohár R4 pokračoval. „Moderní kanál je pro rafty velice vhodný a to průtokem i šířkou, která umožňuje pohodlné manévrování člunů i variabilnost pro stavbu tratě. Slalom se pořadateli povedl, obsahoval třináct branek a byl plynulý, ale současně i dostatečně náročný,“ potěšilo Krechlera.

Jeho jihlavská posádka Ježek teamu sestavu nezměnila, ale ve slalomu to nebyly optimální výkony, ačkoliv ve veteránech z toho bylo stříbro. V kategorii open byli šestí. „V dobrém světle jsme se představili ve sprintech, které nám letos nevycházely,“ potěšilo 5. místo a ve veteránech další druhá příčka.