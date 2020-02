Některé výsledky o uplynulém víkendu byly překvapivé, a rázem je o zábavu v československé nejvyšší soutěži postaráno. „První paráda byla, že jsme prohráli v Rakovicích, a ta druhá jsou ty výsledky. Do krámu se nám nehodil asi žádný,“ utrousil jihlavský Stanislav Partl. „Teď je to tak, že je možné skoro všechno, je to zamotané hodně. Ale je dobře, že to bude zajímavá soutěž až do konce,“ doplňuje.

Jihlavští po špatném výkonu v Rakovicích mají co napravovat. Jak vyladí formu na sobotní domácí duel se Sučany? „Já sám osobně za sebe nevím, co hrát,“ rád by Stanislav Partl našel ztracenou formu. Ale týmu věří. „Je to o hlavách, musíme ustát ten tlak a zvládnout to. A důležité je dobře začít.“

Slovenští kuželkáři ze Sučan budí respekt. „My s nimi máme špatné zkušenosti, loni nás vybrali, ale bylo to tím, že jsem si sáhli na bídu. Teď prostě musíme vyhrát. Ale díky tomu, že se posílili o jednoho z nejlepších kuželkářů Čecha, tak to nebude lehké. My se potřebujeme dostat přes pětatřicet stovek. Když to otočíme, tak by to měl o stačit,“ uzavírá.

Program

Sobota: Rakovice – Bratislava, Rokycany – Veľký Šariš, JIHLAVA – Sučany (13.30), Č. Třebová – Trstená, Husovice – Luhačovice. Neděle: Slavoj Praha – Veľký Šariš.