Letošní rok je jiný, roztrhaný. Atleti se museli přizpůsobit a zejména na začátku roku trpěli. „Na jaře se nemohlo závodit delší dobu, postupně se rušily i závody. Bylo to náročné,“ vrací se o několik měsíců zpět předsedkyně Atletiky Jihlava Jana Nováková Hotařová.

Po první vlně koronaviru se ovšem sezona restartovala. „Od toho, kdy jsme pořádali prvního června závod Spolu na startu, se sezona rozjela a my jsme uspořádali takřka všechny závody. Jen to bylo časově posunuté. Jediné, co se nestihlo, byl podzimní Pohár přespolního běhu. Myslím, že jsme se snažili my, co se týče organizace, i atleti,“ doplňuje.

Hodně jí těšil i zájem sportovců. „Všichni byli natěšení, bylo vidět, že jim to chybí a já od nich viděla, že se chtějí co nejrychleji vrátit na dráhu. To bylo patrné i při akci Spolu na startu. My si říkali, že to bude takové malé, ale přišla spousta dětí,“ říká Jana Nováková Hotařová.

Atleti jihlavské Atletiky mohli absolvovat nejen závody na krajských úrovních. Jaký byl tedy ročník z pohledu výsledků? „Myslím, že sezona byla úspěšná. Alespoň tak jsme to hodnotili na výboru. Dokonce bych řekla, že naši atleti se v celorepublikové konkurenci neztratili. Není jich sice mnoho, protože jsme menší klub, ale někteří úspěšní jsou,“ je ráda.

Bezesporu tím naráží na letos nejúspěšnějšího jihlavského atleta. Tím byl Eduard Kubelík, který ještě před první vlnou koronaviru kraloval v hale. Na mistrovství České republiky juniorů bral stříbro v běhu na 60 metrů, svou nejsilnější disciplínu, dvoustovku, vyhrál. Svou výtečnou formu potvrdil Kubelík týden nato na republikovém šampionátu dospělých, kde závod na 200 metrů ovládl v čase 21,26, a tím se dostal do čela letošních tabulek! Jihlavský sprinter zářil i v létě. V Ostravě získal mezi juniory tituly na stovce i dvoustovce!

Jmen, která stojí za zmínku, je ale více. Například Tereza Škarková splnila v hodu oštěpem limit pro mistrovství Evropy v kategorii U18. Vrhařský um podpořila i další dorostenka a oštěpařka Karolína Krejčí.

Na republikových šampionátech atakovali nejlepší umístění i další atleti. Janu Švecovi se dařilo ve skoku o tyči, Mikuláš Střelec podával skvělé výkony na čtyřstovce. Žáci Mikuláš Dreisig a Václav Vorálek brali na republice stříbro, respektive bronz. Žákyně Klára Vavřinová skončila v pětiboji těsně pod stupni vítězů.

O nástupce úspěšných reprezentantů by snad neměla být nouze. „Malé děti přichází. Do přípravky se jich nahrne většinou hodně, ale samozřejmě ne všichni u toho vydrží. Někteří to berou jen jako doplněk k nějakému jinému sportu, ale někteří i ve dvanácti přejdou k atletice, a ty výsledky se také dostaví, což je příjemné. Je dobře, že děti mají touhu a chuť, a třeba i díky výsledkům některých našich atletů motivaci něčeho dosáhnout,“ reaguje předsedkyně Atletiky Jihlava.

Ačkoliv je nyní pauza, trénuje se dál. Jenže za zpřísněných opatření je to komplikované. „Teď jsme se dohodli, že ten, kdo potřebuje na dráhu, může tam ve dvojici jít. Buď s napsaným tréninkem od trenéra, nebo trenér a atlet. Spíše ale probíhaly tréninky mimo dráhu. Já doporučovala chodit do lesa,“ nastiňuje. „Jinak všichni trénují individuálně, mají od svých trenérů rozpisy, ale není to asi ono,“ je jí jasné.

Krom některých závodů se z programu jihlavských atletů vytratila i další společná akce. „Obě soustředění plánovaná na podzimní prázdniny jsme bohužel neabsolvovali. To nás mrzí, protože se tam utužuje kolektiv a parta. Takhle je to uzpůsobené, probíhá to každý rok, a najednou je změna. Je to škoda,“ ví Hotařová. „Ale posouvat to na jiné termíny nebudeme. Ti nejlepší mají různá soustředění v rámci reprezentací, vyjedou třeba za teplem. Snad na jaře a pak v létě to už vyjde. Já jsem takový optimista a věřím, že to bude lepší,“ dodává.