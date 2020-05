Měsíc a půl byli jihlavští atleti odkázáni takřka jen sami na sebe. „Noty“ na trénování jim ale nechyběly. „V tom období nejvyšší karantény měli tréninkové plány na domácí trénování. Trenéři každému svému svěřenci posílali, co má dělat,“ říká předsedkyně Atletiky Jihlava Jana Nováková Hotařová.

Minulý týden už se začalo blýskat na lepší časy. Začalo se trénovat. I když v hodně omezeném počtu. „Projednali jsme to s jihlavským Magistrátem, který je vlastníkem atletického stadionu. Také jsme se SMJ, které stadion spravují, sepsali do smlouvy dodatek, a díky tomu jsme začali trénovat. Zatím však jen ve dvojicích a v jednotlivých sektorech,“ vrátila se o deset dnů zpět šéfka klubu.

Od úterý začaly tréninky v ještě hojnějším počtu. „Mohli jsme to rozšířit až na desetičlenné skupinky. Takže trenér a asi osm atletů. Ale děti mají striktně dané, co se může a co nemůže,“ říká Nováková Hotařová. „Jsme rádi, že se to rozvolňuje. Pro děcka je to strašná situace, nikdy to nezažila. Je tedy dobře, že už mohou jít s trenérem, slyší pokyny. Je to zpestření života v tomto těžkém období. Ale přípravky, kde je kolem třiceti dětí, ty ještě nezačaly,“ doplňuje.

Již za měsíc by prý také mohl být první závod. Jedná se o celorepublikovou akci. „Na přání Atletického svazu by se prvního června mohly po celé zemi konat závody, i když jen takové neoficiální. V Kladně by měl být ten největší, měla by tam být Špotáková nebo Staněk, a ostatní kluby se mohou přidat. My jsme se rozhodli také přihlásit. Ale vše je ve fázi jednání a vyjednávání. Jisté je, že to bude bez diváků a nebudou tam moci všichni atleti, a nebudou všechny disciplíny. Bude to omezené,“ říká Jana Nováková Hotařová a dodává: „Uvidíme, co bude za čtrnáct dní, jestli se něco po tom rozvolňování zase změní.“