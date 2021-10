BC Vysočina prohrál v úvodním kole v Opavě o koš (72:74), v dalších zápasech se Svitavami (58:92) a v Prostějově (49:84) už tým inkasoval nepříjemné debakly. „Zápasu v Opavě je škoda. Tam jsme neodjeli kompletní a ztráta Lukáše Kantůrka s Matyášem Janů nás asi stála vítězství,“ ohlíží se za úvodními zápasy kouč BC Petr Pešout.

Poslední příčka není to, na co byli v Jihlavě v posledních sezonách zvyklí. „Takto jsme si vstup do soutěže určitě nepředstavovali,“ potvrzuje Pešout. „Trápíme se, nedaří se nám stabilizovat sestavu. Máme spoustu zraněných hráčů. Každý z hráčů, který nám vypadl, ohromně chybí k tomu, abychom tým postavili na nohy a chytili se.“

Jihlavu čeká v pátek duel v Pardubicích, po kterém následuje jedenáctidenní volno. Během něj plánují trenéři konsolidaci týmu a doufají v návrat alespoň některých hráčů. „Někteří hráči se snad vrátí. Bohužel, u Jirky Bubáka to vypadá asi na delší absenci, a na operaci musí Honza Sedmík,“ vypočítává ztráty trenér. „Minimálně by nám přestávka měla pomoci k tomu, abychom potrénovali a probudili tým k tomu, aby začal bojovat.“

Po pauze přivítají Jihlavané doma Olomouc (17. října od 17.00). Dočkají se v nejbližších zápasech prvního vítězství? „Tato sezona určitě jednoduchá nebude. Týmy v soutěži neskutečně posílily. My naopak hrajeme s našimi odchovanci a nepustili jsme se do hráčské divočiny jako jiní. Uvidíme, na co to bude stačit. Doufám, že se nám zranění hráči opravdu postupně vrátí a začneme předvádět to, co v loňské nebo předloňské sezoně,“ zůstává optimistou Petr Pešout.