/FOTOGALERIE, VIDEO/ Otevřeno. Po letech tužeb a příprav se poslední květnovou sobotu jihlavští Ježci dočkali. Mládežnický baseballový klub mohl slavnostně pokřtít nový areál s hřištěm pro kategorie do U13.

Baseballový oddíl Ježci Jihlava spolu se zástupci města Jihlava i Kraje Vysočina slavnostně v sobotu otevřeli nové hřiště u ZŠ Otokara Březiny. | Foto: Deník/Karel Líbal

Původní slavnostní křest hřiště byl o měsíc odložen, protože v dubnovém čase akci nepřálo počasí. V sobotu již bylo nádherně a ještě více tak vynikla krása areálu sice v blízkosti ZŠ O. Březiny a sídliště, ale přesto lemovaném městskou zelení.

Ježci zahájili činnost s mládeží v roce 2014 na škvárovém hřišti v Bedřichově. O čtyři roky později se přesunuli na školní hřiště ZŠ O. Březiny a začali se připravovat na jeho rekonstrukci a výstavbu nového areálu. „Je to pro nás velká úleva,“ netajil spokojenost před slavnostním křtem předseda klubu Martin Tulis. „Práce a úsilí okolo všeho bylo opravdu hodně. Samozřejmě jsme byli podpořeni městem Jihlava i Krajem Vysočina, ale veškerou práci realizovali naši členové, trenéři a rodiče. Jsem rád, že se nám to povedlo.“

Zdroj: Deník/Karel Líbal

Během slavnostní soboty se v novém areálu odehrály klasické zápasy žákovských týmů, pro příchozí zájemce ale byly připraveny i dovednostní soutěže. „Snažili jsme se představit příchozím všechny důležité baseballové dovednosti. To znamená běhání, házení, chytání s rukavicí a samozřejmě i odpal,“ přiblížil náplň doprovodného programu Tulis.

Ten zároveň ještě před slavnostním otevřením představil více nové hřiště i samotný Baseballový klub Ježci Jihlava: „Jedná se o mládežnické hřiště, které splňuje podmínky pro hru dětí do třinácti let. Starší kategorie a dospělí hrají na velkém hřišti, a to by se nám sem už nevešlo,“ vysvětlil Tulis. „Aktuálně máme třiadevadesát členů a postupně se rozrůstáme. Každý rok máme o jednu kategorii navíc, takže zájem o baseball v Jihlavě je.“