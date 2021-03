Jak se to událo, že jste zakotvil v Jihlavě?

Těsně před kovidem jsem skončil v Hroších Brno. V posledním roce jsem se zaměřil ještě víc na trenérské vzdělávání a individuální tréninky. Vždy mě ale nejvíc naplňovala práce s týmy na hřišti. Čekal jsem na nabídky, kterých několik přišlo. Od Kanady až po Českou republiku. Ty zahraniční nemělo cenu v téhle době řešit. A pak přišly dvě naráz. Obě atraktivní, a já se nakonec rozhodl pro Jihlavu. Misky vah na stranu Jihlavy převážilo v první řade to, že jsou tady velmi příjemní lidé ochotní tvrdě pracovat a to, že Ježci jsou klub založený hlavně na rozvoji dětí.

Rozhodl i jiný aspekt?

Ta druhá nabídka byla také s ambicemi, ale jednalo se o muže. A mě byla Jihlava lidsky bližší, protože je to částečně moje dítě. Před léty v roli rozvojového manažer české baseballové asociace jsem tady už pomáhal a vím, že to tady má smysl.

I když tu nejsou tak dokonalé podmínky?

Ano. I když tady nemají hřiště, tak dosavadní úsilí lidí je hodně vidět na ten baseball se dá dívat. Už teď se v odborných kruzích šeptá o tom, že v příštích letech bude potřeba si na Jihlavu dát pozor. Dělají tady dobrou práci, chybí tomu trošku hlava a rychlejší rozvoj kvality hry. Toto beru s plnou vážností na sebe a to bude má hlavní práce.

Marián Krásny

Pochází z Trnavy a znám je především pod přezdívkou Čočo. Šestačtyřicetiletý bývalý nadhazovač slovenské reprezentace a dlouholetý trenér mládeže působil v posledních letech v klubech Třebíč Nuclears a Hroši Brno. Na svém kontě má několik titulů mistra republiky s mládežnickými týmy. V roce 2015 dokázal s českým výběrem do 12 let vyhrát mistrovství Evropy.

Předseda klubu Martin Tulis si od spolupráce s vámi hodně slibuje. Co všechno budete mít na starost?

Nastavení systému a tréninkových pravidel i v kategoriích, které mít na starost nebudu. Zdokonalování trenérů a výchovu i nových. Začít s budoucími trenéry klidně ve třinácti, čtrnácti letech, aby mohli za pět šest let některé týmy samostatně vést. Osobně budu mít pak na starost týmy U10 a U11.

Bude změna v tréninkovém procesu veliká?

Bude to možná trochu pro hráče šok i z důvodu mého systému trénování „naplno“. Baseball je jedním z nejkomplexnejších sportů vůbec. Je to krásný sport a zaslouží si věnovat se mu důstojně. Jako vlastně i každému jinému výkonnostnímu sportu. Každý den aspoň chvilku. Budeme propojovat baseball s ostatními sporty a hráči se mohou těšit třeba na tréninky spojené s tancem či bojovými uměními. Chci vytvořit v dětech touhu a sebedůvěru, že mohou něco dosáhnout.

Jak těžké je bude v této době vrátit do „normálu“?

Děti jsou flexibilní, věřím, že to zvládnou a až se bude moci začít trénovat, zase je to nakopne. Nebojím se, že by se z toho, jak jsou zavření doma, nedostali do plného tempa. Je to tak i po prázdninách. Některé budou vypnuté, ale určitě se nastartují.

Dá se říci, že mládež je pro vás top skupina a práce s ní vás naplňuje?

Mě v baseballu vyhovuje cokoliv. Klidně i práce s muži nebo juniory. Ale u dětí vidíte rychlejší pokrok. Mládeži se věnuji od roku devadesát dva. To jsem začínal trénovat v trnavském SK, a od té doby, snad až na pár výjimek, se stále věnuji dětskému baseballu. Věnovat se chlapům, když by klub neměl dobrou mládež, by nedávalo smysl. Je krátkozraké kupovat a shánět cizí hráče, navíc to stojí peníze, které je možné investovat do rozvoje.

Jaký je tedy váš jihlavský cíl. Z dobré mládeže vychovat potenciální dospělý výběr?

Jednoznačně. Chtěl bych, aby Jihlava v budoucnu působila i v mužích. Ale tomu chybí zásadní věc.

Hřiště…

Já neznám poměry v Jihlavě, ale budu se snažit, co bude v mých silách, aby se to někam posunulo. To že se kvůli mně postaví hřiště, to si nemyslím. Když ale bude možnost, dělat dobré jméno sportu a městu, udělám pro to co bude v mích silách. Kde je vůle, tam je cesta. Jsou města menší, kde se to povedlo. Hluboká nad Vltavou, Třebíč, Frýdek-Místek. Tady jsou krásné multifunkční areály a poměrně silné týmy.

Přijde tedy doba, aby se tato otázka začala řešit?

V spolupráci s městem Jihlava a Krajem Vysočina věřím, že se nám podaří rozvinout vznikající koncept stadionu. Pracujeme na myšlence všesportovního areálu s baseballovými hřišti pro děti, mládež i dospělé. Sportovní plochy budou po vzoru multifunkčních areálů v jiných městech sloužit nejenom baseballistům ale i široké sportující veřejnosti. Město Jihlava a klub Ježci si zaslouží dostat se na sportovní mapu baseballu daleko výrazněji a já se budu snažit udělat vše proto, aby tomu tak v nejbližších letech bylo.

Bude ale dostatek dětí, aby se jihlavští Ježci stali tak silným klubem s širokou základnou?

Klub má víc než sto dětí v sedmi kategoriích. A pořád je dost těch, co sedí doma, a to myslím pro všechny sporty. Chybí jen dát možnosti. Dobré sportovní kluby si děti nezávidí a vzájemně se podporují. Baseball je rozmanitý sport, a i kdyby u něj děti nezůstaly, máte jistotu, že mohou dělat jakýkoliv jiný sport, protože budou mít dobré sportovní základy. Strach, že nebude dostatek šikovných dětí v tak sportem známém městě jako je Jihlava, určitě nemám.