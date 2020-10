Na turnajích byli úspěšní, ale mladým judistům SK Jihlava jejich oblíbený sport chybí. Trenérka Květa Smutná vidí i problém v tom, že je pro její svěřence náročné se vracet do formy.

Úspěšná výprava SK Jihlava. | Foto: Květa Smutná

Kolem sto padesáti judistů se učí v klubu SK Jihlava tento bojový sport. Ti však mají za sebou specifickou sezonu, kterou výrazně ovlivnila pandemie koronaviru. Její hodnocení z úst trenérky Květy Smutné tudíž není příliš optimistické. „Žádná sláva to nebyla. Měli jsme zakázané cvičit, a konkrétně judo je v tomto směru složité. Děcka to zapomenou. Je těžké je vrátit do formy po vánoční pauze, a když přijdou pomalu po půl roce, je to mazec,“ tvrdí Květa Smutná. „V našem sportu jde každá ruka i noha jinam, v tom je to náročné. A to nemluvím o tom, když z toho drilu vypadnou,“ říká zkušená trenérka.