Kuželkářky Jihlavy sice v I. lize podle očekávání s mistrovskými Rosicemi prohrály, ale velký příběh v duelu napsala juniorka Martina Melchertová. Vyhrála svůj mač v nejvyšší soutěži, navíc na jejím štítě zůstala Alena Kantnerová, která má na svém kontě starty na mistrovství světa či v Lize mistrů.

„Bylo to pro mne nečekané. Ani jsem si to moc neuvědomovala, že bych mohla vyhrát. Došlo mi to až v závěru, kdy nám oběma zbývalo několik málo hodů,“ přiznala šok, který jí měření sil s mnohem zkušenější soupeřkou přinesl.