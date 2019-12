„Na to, jak to v Rokycanech padá, jsme nepředvedly nic výjimečného. Navíc domácí družstvo zahrálo své sezónní maximum,“ zdůraznila skvělou hru soupeřek hrající trenérka Jihlavy Jana Braunová.

Přitom v úvodu to pro celek z Vysočiny vypadalo hodně nadějně. Těsné výhry vybojovaly Derahová s Dočkalovou. „Bylo to hodně slibné. Bohužel v prostředku zápasu to holky nezvládly,“ litovala. Rokycany bodovaly zásluhou Provazníkové a Findejsové, navíc šly do vedení o 90 kuželek.

Jihlavě pak nepomohl ani skvostný výkon Braunové, pro kterou je 637 novým osobním rekordem. „O dvě kuželky jsem si ho vylepšila. Mohla jsem nahrát i více, ale na poslední dráze už mi trochu chyběly síly,“ zůstala jihlavská jednička náročná.

Ligový nováček uzavře první polovinu sezóny sobotním domácím duelem proti poslední Konstruktivě Praha. Tabulka je vyrovnaná, další body by se před odvetami hodily. „Trochu teď řešíme sestavu. Momentálně ještě nemám ani šest jistých hráček. Přesto je naším cílem vyhrát. Věřím, že nám k tomu pomůže naše kuželna, se kterou by mohly mít soupeřky potíže,“ doufá Jana Braunová.

I. LIGA ŽEN

Zápasy 10. kola: SKK ROKYCANY - KK PSJ JIHLAVA 5:3 (3438:3350), Horková 541, Pytlíková 564, Provazníková 586, Findejsová 584, Krákorová 598, Pochylová 565 – Derahová 545, Dočkalová 578, Concepción 550, Vacková 512, Rosendorfská 528, Braunová 637,

Duchcov – Rosice 5:3 (3395:3387), Konstruktiva Praha – Přerov 6:2 (3196:3069), Zlín – Valašské Meziříčí 3:5 (3024:3210), Slavia Praha – Náchod 5:3 (3356:3352), Zábřeh - Blansko 8:0 (3242:3054), dohrávka 3. kola: Duchcov – Přerov 2:6 (3471:3499), předehrávka 16. kola: Konstruktiva Praha – Slavia Praha 3:5 (3131:3180).

1. Slavia Praha 11 10 0 1 64,0:24,0 20

2. Rosice 9 8 0 1 53,0:19,0 16

3. Náchod 10 6 1 3 49,0:31,0 13

4. Rokycany 10 5 1 4 37,0:43,0 11

5. Přerov 10 5 1 4 36,5:43,5 11

6. Blansko 10 4 1 5 41,5:38,5 9

7. PSJ JIHLAVA 10 4 1 5 40,0:40,0 9

8. Val. Meziříčí 9 4 0 5 33,0:39,0 8

9. Zlín 10 3 1 6 34,0:46,0 7

10. Duchcov 10 2 3 5 32,0:48,0 7

11. Zábřeh 10 3 0 7 32,0:48,0 6

12. Konstruktiva 11 1 1 9 28,0:60,0 3