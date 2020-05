Hokejbalová sezona skončila předčasně a prvoligový celek SK Jihlava tak na podzimní zápasy a průběžné čtvrté místo nebude moci navázat. „Rozhodlo se, že nikdo nepostupuje ani nesestupuje. Výsledky ve všech soutěžích a kategoriích se anulovaly,“ potvrdil trenér jihlavského SK Lukáš Staněk.

Jeho tým už by se měl v těchto dnech zapojit pomalu do tréninkového procesu. „S panem Procházkou ze Sportovního klubu jsme museli vyřešit nějaké detaily, aby to bylo trochu podle pravidel,“ pověděl Staněk.

Ačkoliv se tento ročník už nedohraje, na hokejbalových hřištích by se hrát ještě na jaře mohlo. „Je výročí třiceti let hokejbalu, a týmy z extraligy a první ligy odsouhlasily, že se udělá nějaký velký turnaj,“ nastínil kouč Jihlavy, který podotkl, že by se týmy rozdělily nejdříve do skupin. „Mělo by to být rozděleno trochu regionálně, takže my třeba budeme ve skupině se třemi extraligovými celky. A tím pádem i malá šance na postup. Ale to by nám nevadilo. Systém se ale ještě řeší. Nejspíše by se hrálo jednou doma, pak venku. Uvidíme, jak se ta opatření ještě rozvolní,“ dodává.