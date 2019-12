Kachna je neurazí. Kuželkářky Jihlavy se k vodním ptákům hlásí

Jihlava – „Pojďte, kachny,“ rozléhá se kuželnou nad jihlavským bazénem. Pokud by do herny v tu chvíli dorazila feministka, asi by protočila oči. Hráčky prvoligového PSJ se ale k vodním ptákům hlásí ochotně. Jako o kachnách o nich hovoří také fanoušci a i mužská část klubu.

ÚSPĚŠNÉ KACHNY. Jihlavské kuželkářky jsou v polovině prvoligové soutěže páté. Na snímku jsou Martina Melchertová a Lenka Concepción, která v týmu hostuje z TJ Třebíč. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot