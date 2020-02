Hokej – Jihlavská amatérská liga: Slavoj – Číchov (19.45), Warriors – Kozlov (20.15, CZ LOKO aréna). O pohár města Telče: Lukas Stará Říše – Hříšice (20.15, ZS Telč).

SOBOTA

Basketbal – liga starších žákyň: BC Vysočina – Trutnov (15.00). Celostátní liga juniorek: BC Vysočina – Vyškov (17.00, vše hala Rošického).

Florbal – extraliga juniorek: FBŠ Jihlava – Ostrava (19.30, hala D. Cerekev). Liga Vysočiny elévů: Turnaj v Kněžicích (9.00, hala Kněžice).

Fotbal – příprava: Jihlava – Vlašim (11.00), Jihlava U19 – Ždírec (13.00), Jihlava U18 – Sapeli Polná (15.00, vše UT Na Stoupách Jihlava), Kostelec – Luka n. J. (13.00, UT Třešť).

Hokej – O superpohár DHL juniorů: Dukla Jihlava – Olomouc (12.00). Krajská soutěž mužů: SK Telč – Polička (17.00). Jihlavská amatérská liga: Dobronín – Mokov 16.00), Nížkov – Bears (19.00). Okresní přebor: Kokodáci – HAS Jihlava (19.15, vše CZ LOKO aréna). O pohár města Telče: HC Bícy – Krahulčí (21.00, ZS Telč).

Stolní tenis – II. liga žen: SK Jihlava – Česká Skalice (10.00), SK Jihlava – Dobré C (14.00, vše herna K. Světlé). KP III. třídy mužů: Třešť C – Polná B (9.30), Třešť C – Kamenice (14.30).

NEDĚLE

Basketbal – celostátní liga juniorek: BC Vysočina – Basket Ostrava (11.00). Liga starších žákyň U15: BC Vysočina – BC Jičín (13.00). 1. liga mužů: BC Vysočina – Sokol Pražský (16.30, vše hala Rošického Jihlava).

Florbal – divize mužů: SK Jihlava – Dačice (16.00, hala Okružní Jihlava). Extraliga juniorek: FBŠ Jihlava – Vítkovice (16.00, hala Dolní Cerekev). Liga starších žáků: Turnaj v Dolní Cerekvi (9.00, hala Dolní Cerekev).

Fotbal – příprava: Jihlava U13 a U12 – Táborsko (13.00 a 15.00, vše UT Na Stoupách), Třešť – Želetava (14.00), Třebětice – Černíč (16.00, vše UT Třešť).

Hokej – Jihlavská amatérská liga: Zhoř – Fresh link (19.00). O pohár města Telče: Třeštice B – HC Uvidíme (18.30), Červený Hrádek – Dačice (20.45, vše ZS Telč). (vb)