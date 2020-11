Příprava na sezonu byla specifická, jelikož se do ní vložila první vlna pandemie koronaviru. Jak se vám nakonec povedlo na ní nachystat?

Co se týče tréninku, tak mě první vlna nijak neomezila, ba naopak. Na kole jsem měl najeto snad nejvíc kilometrů za poslední roky, plavat jsem jezdil do lomu v Horní Cerekvi a běhal jsem bez omezení. Přes zimu jsem neměl žádné zranění ani nemoc, takže vše proběhlo tak, jak mělo.

O kolik závodů jste na jaře přišel?

Startovat jsem měl poprvé už v březnu na Kypru, ale tento závod zrušili týden před jeho konáním. Celá náročná zimní příprava k němu směřovala a najednou všechno bylo ze dne na den pryč.

Co se vám honilo tehdy hlavou?

V tu dobu to bylo asi nejtěžší, pokračovat v tvrdé práci dál, když se nevědělo, jestli vůbec nějaký závod bude, a kdy. Přišel jsem i o dalších pár zahraničních závodů. Ale naštěstí se sezona rozjela v Čechách, hlavně na uzavřeném veslařském kanálu v Račicích, kde jsem byl letos třikrát.

Tam to byla vaše letošní premiéra?

Ano. Bylo to až ke konci května. Závodil jsem tam ve sprintu a obsadil páté místo.

Většinu závodů jste měl naplánovanou za hranicemi. Program jste tedy musel hodně změnit?

Do půlky července jsem závodil jenom v Česku, nikde jinde v Evropě se závody nejezdily. Pak přišlo zranění achilovky na pravé noze, a já si musel dát pětitýdenní pauzu. Potom jsem pomalu naskočil do tréninku a až na konci srpna přišel první zahraniční závod v Rakousku.

Musel jste podstoupit test na Covid?

Test na Covid jsem musel kvůli závodům postoupit třikrát za tuto sezonu.

Dařilo se vám a byl jste s výsledky spokojený?

Bylo málo závodů a tak všude, kde se něco jelo, byla konkurence kvalitní. Do konce června se mi celkem dařilo, většinou jsem končil v top deseti nejlepších celého závodu. Pak mě začala omezovat při běžecké části pravá noha, a já ty dva poslední závody v červenci celkem protrpěl. No a konec sezony v září mi už zase po opatrném restartu vyšel parádně.

Který závod byl nejpovedenější?

Určitě Ocean Lava Cyprus Paphos. Tam jsem v kvalitní mezinárodní konkurenci a v hodně těžkých klimatických podmínkách, kdy při běhu na přímém slunci bylo takřka padesát stupňů, obsadil celkové šesté místo.

Který se naopak nepovedl?

Byl to závod v říjnu v Egyptě, na který jsem ani nenastoupil. Tři dny před závodem se mi při tréninku zaseklo zadní kolo, já jsem spadl a pěkně se odřel, a bohužel se nenašel nikdo, kdo by mi to dokázal opravit.

Nebyl by jste to vy, kdyby jste neměl speciální zranění. Co se vám přesně stalo?

V červenci, v době, kdy jsem nemohl trénovat kvůli zranění, jsem odjel se synem na dovolenou do Itálie na ostrov Elba. Tam mě při koupání v moři požahala medúza. Dva dny potom jsem prodělal silnou alergickou reakci a musel jsem rychle zpět domů. Po návratu jsem strávil týden v nemocnici, kde mě dali zase pozvolna dohromady. (smích)

Koronavirus opět udeřil a sezonu jste dokončit nemohl. Hodně to mrzí a kolik závodů jste nemohl tedy za tento rok absolvovat?

V říjnu a listopadu mi zrušili tři závody v Chorvatsku, Itálii a na Kanárských ostrovech. Celkem jsem absolvoval čtrnáct závodů, což je zdaleka nejméně za poslední roky. O deset jsem vinou koronaviru přišel.

Jaké jsou vyhlídky do nové sezony?

Co se týče finančního a materiálního zabezpečení, podařilo se mi opět velice slušně zajistit, abych mohl v příštím roce co nejvíce závodit na velkých zahraničních akcích.

Ale to musíte být fit. Zvládnete to?

Po zdravotní stránce je to horší. Budu muset vyřešit poraněnou pravou nohu. Teprve až budu stoprocentně zdráv, mohu začít trénovat. Nejpozději ale na začátku března chci začít s tréninkem a na začátku května plánuji skočit do závodního kolotoče.

A v něm být znovu úspěšný…

Cíl je jasný. Při práci a s rodinou trénovat a závodit jako profesionál, a prohánět o generaci mladší soupeře. (smích)