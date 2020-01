Jihlavský výběr si mohl svátky na konci uplynulého roku celkem užít. Trenér BC Vysočina nechal víceméně hráčům volnost. „Měli to individuální. Mezi svátky byl jen jeden trénink, aby si míč osahali. Až teď ve čtvrtek a v pátek jsme se na to zase vrhli,“ říkal kouč Petr Pešout.

Ten už ví, že do Ostravy neodcestuje Štěpán Picka. „Bohužel Štěpána jsme ztratili do konce sezony, protože jde na operaci s křížovým vazem. Kromě něj ale zatím žádnou omluvenku nemám,“ nastiňuje trenér, který doplnil, že se jedná o příchodu jednoho hráče.

„Doufejme, že v novém roce přivítáme v našich radách zajímavou posilu,“ pousmál se tajemně.

Ovšem nyní se soustředí na nedělní zápas v Ostravě, který na začátku sezony zdolal jeho celek 85:75. Proti domácím Snakes nastoupí BC Vysočina od 17 hodin. „Připravujeme se na to, že to bude hodně běhavé. Bude to o tom pochytat rychlost a nájezdy, v to jsou Snejci kvalitní soupeř. Jsou to de-facto mladí, ale mají ve středu zkušeného Stehlíka, který trefí i nemožné. V první řadě musíme zastavit jeho, a musíme doufat i v to, že se budou dařit doskoky. Pochytat je a připravit se na hru jeden na jednoho,“ má jasno kouč Jihlavy, který neopomněl další důležitou věc, a pro jeho tým možná nejzásadnější.

„Obrana, obrana, obrana,“ zdůraznil.

„Uvidíme, co s námi udělaly svátky. Říkali jsme si, že je škoda, že jsme tenhle zápas nehráli ještě před tím, ale snad to půjde i v novém roce,“ přeje si.

Prvoligové východní skupina je po 13. kole hodně vyrovnaná a přestože je tým BC Vysočina vepředu, nemá stále jistotu, že se vyhne nadstavbové skupině play-out, která je nevyzpytatelná. „Ta situace je hodně zamotaná. Spadnou tam dva velmi kvalitní mančafty, je to hodně vyrovnané, a doteď je to takové, že ani dvě výhry nemusí stačit. Pro nás je matematicky nejjednodušší cestou vyhrát v Ostravě,“ potěšilo by Petra Pešouta.

„Ale vyhrát budou chtít i domácí. Pro ně je to ještě důležitější utkání, protože oni útočí ze zadních pozic. A v Ostravě se nevyhrává, vyhrál tam jen jeden celek,“ poukázal trenér na těsnou výhru Nového Jičína.

Napodobí jeho tým tento listopadový úspěch?