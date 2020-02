Favorit vyhrál, ale měl i štěstí, protože basketbalisté BC Vysočina odcestovali do Litoměřic k prvnímu utkání nadstavbové skupiny jen se sedmi hráči (což hodněkrát bývala jejich výhoda), a dobře rozjeté utkání ztratili až v závěrečném dějství. Domácí vyhráli o sedmnáct bodů.

BC Vysočina. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Prvoligoví basketbalisté BC Vysočina proklouzli do lepší nadstavby na poslední chvíli, a trochu čekali, že budou mít týden na to, se na zajímavé střety s novými soupeři připravit. Ale nakonec se druhá část sezony rozjela hned, což Pešoutovu výběru trochu překazilo plány. V pátek byl totiž klubový ples. „Bohužel se to tak sešlo a soupeř naší žádosti o přesunutí nevyhověl,“ trochu zklamaně konstatoval v den zápasu trenér Petr Pešout.