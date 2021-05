Předminulý i tento víkend to bylo stejné. Martina Tresh ve Zruči proťala cílovou pásku před polenskou Olgou Krčálovou, a po týdnu se ve Stonařově tento scénář opakoval. „Nebyla jsme překvapená, že to tak dopadlo. Martina pochází ze Švýcarska a jelikož běžela už ve Zruči, kde jsem se svým výkonem nebyla moc spokojená a nohy se mi moc netočily, věděla jsem, že je rychlá. Běžela strašně dobře a nebyla šance, abych jí předběhla ani tady,“ uznala a pochválila soupeřku po pátečním závodě Krčálová, která zaostala za vítězkou o dvě minuty a jednačtyřicet vteřin.

Nicméně hlavu si z celkového druhého místa nedělá. Svou kategorii vyhrála a hlavní podle ní je jiný fakt. „Už se to konečně začíná vracet a my jsme všichni strašně rádi, že už se může závodit. Moc jsme se na to všichni těšili,“ hlásí polenská vytrvalkyně. „Ve Stonařově jsem se už cítila lépe, ale přiznám se, že jsem čekala, že tam budou i jiní závodníci a závodnice. Ale i tak to byl velmi pěkný závod,“ doplňuje.

V plánu má samozřejmě pestrý program, a hlavní bude Tatranská šelma, kde loni ve své premiéře hned triumfovala. „Mám tam i další závody, ale tak nějak ta příprava směřuje na šelmu, která je zase koncem srpna. Uvidíme, co do té doby stihnu, ale na ten závod se už moc těším. Sice to v Tatrách bude mnohem těžší, ale ty hory jsou krásné, to samo o sobě je zážitek,“ uzavírá Olga Krčálová.