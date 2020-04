Na Final 4 hráčů do 23 let v Brně před dvěma lety vyrazil jako neznámý mladík z obce Rančířov na Jihlavsku, kde nežije ani pět set obyvatel. „Napsal nám Ondra Lapeš (trenér superligového výběru Jihlavy – pozn. red.), zda si zahrajeme. Říkal jsem si, že pojedu rád a bylo to docela dobré,“ líčí tradičně skromný Svoboda.

S fotbalem začal už jako dítě. „Kopal jsem prý do míče furt. Hraju s klukama z vesnice, máme malé hřiště na návsi,“ popisuje.

První soutěž okusil v nedalekých Puklicích, coby nadějného žáčka si jej pak vytáhla Vysočina Jihlava. „Pamatuji si, že jsem tam přišel jako nějaký vidlák z vesnice. Byla velká škola jít do největšího klubu v regionu,“ sděluje.

Dotáhl to tam do dorostu, potom hrál I. A třídu v Dobroníně a nyní divizi ve Staré Říši. „Na profesionálního fotbalistu to už nikdy nebude, ale určitě se chci dostat co nejdál. Fotbal hraju hlavně proto, že mě baví,“ říká dvaadvacetiletý hráč.

V Jihlavě odstartoval pátou ligou malého fotbalu, s týmem Abus Gastro se prokousal až do nejvyšší soutěže. „Bylo mi asi šestnáct, když jsme začínali v páté lize, vykopali jsme to až do první. Občas jsem se chodil kouknout, když se v Jihlavě hrála Superliga malého fotbalu, tu hraji poslední dva roky,“ sděluje jihlavský mladík.

V uplynulé sezoně se stal nejlepším hráčem Superligy malého fotbalu do 23 let, v jedenácti utkáních zaznamenal dvaadvacet gólů a deset nahrávek. Na podzim přidal sedm branek a tři nahrávky v pěti duelech.

Není divu, že v říjnu oblékl dres českého áčka na mistrovství světa v australském Perthu, kde čeští obhájci vypadli ve čtvrtfinále po prohře 1:2 s pozdějším vítězem Mexikem. „Byl jsem strašně rád, když se nejprve podíval do Rakouska a vůbec jsem nečekal, že bych jel do Austrálie s klukama, kteří jsou o dost starší, zkušenější a hlavně už vyhráli mistrovství světa,“ přemítá.

A na turnaji pravidelně nastupoval. „Byla to skvělá zkušenost pro náš všechny mladé i s Danem Kasalem nebo Tomem Jelínkem. Nikdy jsem nepočítal, že bych se vůbec díky malému fotbalu podíval někam do světa, natož se dostal do reprezentace takhle brzy. Je to překvapivé,“ uznává Svoboda.

Na konec června zatím Světová federace malého fotbalu naplánovala mistrovství světa hráčů do 23 let, kde český celek obhajuje předloňské zlato z Prahy. A v hledáčku vedení reprezentace samozřejmě uvízl také jihlavský snajpr. „Asi před měsícem jsem zjistil, že se má hrát na Ukrajině. Určitě bych se tam rád podíval,“ pokyvuje fotbalista, který se v národním týmu nebrání ani vůdčí role.

„Nebál bych se jí vůbec, ani bych ji tak nevnímal. Hlavně chci hrát a vyhrát, nesnáším prohry,“ oznamuje hráč, který měl za vzor portugalského kouzelníka Cristiana Ronalda.

„Líbil se mi ještě v Manchesteru United,“ upřesňuje.

Zda se šampionát uskuteční v plánovaném termínu, není jasné kvůli pandemii koronaviru. Různá opatření omezují také přípravu sportovců. „Moc se teď neudržuji vzhledem tomu, že nikdo neví, kdy se bude hrát. Až to budu vědět, začnu se připravovat. Teď nic nedělám, ani tréninky nemáme, takže mám volno. Pracuji na zahradě, chodím na brigádu,“ přibližuje své aktivity.

Pandemie přerušila také výuku na školách, Svoboda navštěvuje druhý ročník soukromé vysoké školy v Praze, kde studuje kriminalistiku. „Jsem rád, že teď nemusím jezdit do Prahy,“ směje se.

„Moc jsem nevěděl, kam se přihlásit, takže jsem to zkusil a zatím se mi škola líbí,“ líčí Svoboda.

Po úspěšném absolvování předmětů jako kriminalistika, psychologie nebo drogová kriminalita z něj může být například vyšetřovatel. „Uvidíme, jestli půjdu tímhle směrem. Mohl bych po škole třeba ke státním složkám. Kdoví, zda to vůbec dopadne, zatím neplánuju,“ povídá jihlavský talent.