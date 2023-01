David Křípal tak znovu dojel jako navigátor do cíle slavné rallye. Popáté. „Na Davida jsem velmi hrdý. Dosáhl neuvěřitelného skóre pěti startů a pěti dojetých Dakarů,“ ocenil výkon svého parťáka pilot Tomáš Ouředníček.

Cíl viděl Křípal navzdory tomu, že do závodu skočil rovnýma nohama. „Stalo se to přímo uprostřed silvestrovského prologu,“ popsal po návratu domů novinářům. „Závod už byl v plném proudu, když se francouzský tým Offroad Concept začal shánět po navigátorovi s platnou licencí. Netrvalo to snad ani hodinu, a už jsem seděl v ostré závodní bugině vedle Francouze, kterého jsem vůbec neznal,“ smál se čtyřicetiletý navigátor.

VIDEO: Prokop vyrovnal české maximum na Dakaru. První šestka je úžasná, řekl

Tím jezdcem byl Antoine Galland s buginou třídy T1.2. „Jeho navigátor měl problém s licencí. Tak se stalo, že jsem narychlo vyřídil administrativní přejímku, a za pár minut jsem už měl na sobě jeho helmu, kombinézu a dokonce i ponožky. Jen sedmačtyřicítky boty jsem si musel narychlo půjčit od posádky, která už měla prolog za sebou,“ popsal hektické okamžiky Křípal.

Narychlo sestavená posádka si musela poradit i s těmi nejzákladnějšími problémy. „Je neuvěřitelné, jak to zvládli. Antony neumí skoro nic anglicky, David zase francouzsky. Kdyby spolu mluvili česky, vyšlo by to nastejno,“ komentoval nesourodou dvojici Ouředníček. „Později jsem se naučil některé základní věci o změně směru a vzdálenostech francouzsky, zbytek byl v angličtině,“ doplnil s úsměvem Křípal.

Senzační zpráva. Ouředníček s Křípalem se stali továrními jezdci Toyoty

Kromě závodění mohli oba účastníci Dakaru prokázat i své technické znalosti. „Měli jsme takové technické problémy, že to kolikrát znamenalo téměř konec v soutěži. V poušti nám třeba praskla hadice na dohušťování kol, jindy zase vytekl veškerý olej z motoru. Vždy jsme to ale s vypětím všech sil nějak zvládli,“ prozradil Křípal. „V poslední etapě se nám zase za jízdy se utrhlo zavěšení kola. Naštěstí se nám nic nestalo, ale auto nemělo brzdy ani funkční řízení. Dvě hodiny jsme ztratili opravou, pak jsme ještě zapadli a spálili spojku. Naprostá beznaděj.“

Nakonec ale Galland s Křípalem cíl viděli. Dorazili do něj jako absolutně poslední z celé motoristické karavany. Za svůj výkon si ale oba zaslouží velké uznání.