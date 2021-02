Doba sportování sice nepřeje, ale výborní atleti si během ledna a února už několikrát zazávodili. Mezi nimi i jihlavský sprinter Eduard Kubelík. „Na pár závodech jsem byl a myslím si, že můžu být celkem za ty výsledky rád. Na ty podmínky, které mám, to není špatné,“ říká jihlavský rychlík.

Tím poukazuje na zásadní rozdíl. Oproti svým soupeřům je odkázaný jen na domácí zázemí. „Většina je z Prahy nebo Brna a top týmů. Mohou trénovat v hale, což já nemohu, protože nejsem vedený jako profesionální sportovec. A tudíž se tam ani nedostanu,“ smutně konstatuje.

Program MČR

SOBOTA - sprint muži 60 m (rozběh 15.25, finále 16.50), sprint ženy 60 m (rozběh 15.05, finále 16.40), sprint ženy 60 m překážek (rozběh 15.50, finále 17.20), skok o tyči muži (15.00).

NEDĚLE - sprint muži 200 m (rozběh 12.20, finále 13.55).

A tak nezbývá než se přizpůsobit. „Minulý rok jsme chodili alespoň do haly na gymnázium, ale kvůli covidu se ani tam teď nedostaneme. Doma ale můžu posilovat břicho a vršek, to určitě také neuškodí,“ má jasno jihlavský atlet, který i přes třeskuté mrazy chodil na jihlavský ovál. „Třeba před pár dny byl tartan pokrytý ledem, a to se nedá dělat nic. Já měl přitom v plánu trénovat starty, což nešlo. Ale naštěstí to pak rozsolili a i počasí se umoudřilo, takže teď už se na dráhu jít dá,“ přidává.

Ovšem také neskrývá obavu z toho, aby byl zdravotně fit. „Určitě je v tomhle počasí větší riziko zranění, není to sranda. Pár atletů už si natrhlo sval. Možná jako jediný z nich, co trénují venku, jsem si zatím ještě nic neudělal. Je to o tom to teď přežít,“ doplňuje Kubelík.

Ale také i něco ukázat! Už tento víkend je totiž na programu halové mistrovství České republiky mužů a žen. Elita se sjede do Ostravy, kde jihlavský sprinter skončil před rokem v běhu na 60 metrů pátý a sprint na 200 metrů dokonce v čase 21,26 vyhrál! „Letos jsem se na dvoustovce přiblížil tomu, co minulý rok. Ale uvidím, kdo tam na závodech bude. Po té přípravě to bude těžké, znovu vyhrát. Ale pokusím se zabojovat o medaile. A rád bych si vylepšil šedesátku,“ plánuje běžec, který se v sobotu představí na kratší distanci, v neděli ho čeká loni zlatý běh.

Jaký program bude po republikovém šampionátu následovat, zatím netuší. „Uvidíme, jestli se uskuteční juniorské mistrovství republiky. Rád bych se také pokusil zabojovat o Evropu, ten limit bych splnit měl. A možná i juniorský světový šampionát. To jsou takové dva největší letošní cíle,“ uzavřel Eduard Kubelík.

O co nejlepší umístění bude v Ostravě usilovat i jihlavská sprinterka Andrea Zabloudilová, která půjde do obou závodů na 60 metrů, jak klasického tak i překážkového, v barvách brněnského AK Olymp.