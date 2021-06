V Ostravě měl sprinter Atletiky Jihlava program nabitý. Ale to mu problém nečinilo. V závodě na sto metrů proťal cílovou čáru v čase 10.59, čímž o tři setinky vylepšil své maximum, na které dosáhl ve středu na Zlaté tretře, a určil i nový krajský rekord. Zároveň tím splnil B-limit na juniorské mistrovství Evropy. „Povedlo se mi porazit i Honzu Velebu. I když mi říkal, že měl problémy s achilovkou,“ doplnil Eduard Kubelík.

Ač to byla skvělý výkon, který mu mimochodem přinesl vítězství v rozběhu číslo dva, více se soustředil na dvoustovku. „Ta byla nejhlavnější, sice jsem se necítil po té stovce na maximum, ale dokázal jsem se namotivovat,“ říká jihlavský rychlík, za kterého hovoří opět skvělé číslo.

Čas 20.98 ani sám nečekal. „První dvoustovka, a hned pod jednadvacet,“ byl příjemně překvapený, že dosáhl na druhý nejlepší český čas „Tím jsem splnil A-limity na mistrovství Evropy i světa juniorů. Super věc, rozhodně jsem nečekal, že by to mohly být oba,“ doplňuje Kubelík.

Nicméně již teď kouká dopředu a věří, že se může dál zlepšovat. „Ještě čtyři desetinky, aby padl národní rekord, to by bylo dobré,“ usmívá se mladý sprinter. „Podle mě je to reálné za letošek zvládnout. Tohle jsou první závody, taková zkouška, a já si myslím, že dokážu ještě něco naběhat. Cítím se lépe a lépe,“ věří si.

Závody v Ostravě ale k dokonalosti nedovedl, nebo spíše nedovedli jeho sprinterští kolegové ze štafety, kteří stejně jako na Zlaté tretře chybovali u poslední předávky. „Jako minulý týden jsme závod nedokončili. Ten poslední vyběhl na špatnou značku nebo dříve a nestačili se doběhnout. Ale ještě bude šance se o to poprat,“ uzavírá Eduard Kubelík, že štafeta dál myslí na postup na Evropu.