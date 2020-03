Bod berou. Kuželkáři z Jihlavy doma remizovali 4:4 s Trstenou, a přestože pomýšleli na vítězství, po průběhu jsou s tímto výsledkem spokojeni. Ne však s tím, jak se zamotává a dramatizuje situace v tabulce československé Interligy.

Kuželky, ilustrační foto | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Dle představ domácí Jihlavy se sobotní duel se slovenským protivníkem z Trstené nevyvíjel. O tom, že se budou body dělit, se rozhodovalo v napínavé koncovce. „Byly to nervy do posledního hodu a oba týmy zůstaly opařené a neradoval se ani jeden, když Dan Braun vyrovnal. Já se přiznám, že jsem nikdy nezažil plichtu i na kuželky, to byl hodně zajímavý moment,“ reagoval jihlavský Stanislav Partl na to, že oba celky shodily shodně 3 482 kuželek! „Dva body by byly samozřejmě lepší, ale i ten jeden je pro nás cenný,“ dodává.