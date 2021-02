Situace v interlize kuželkářů není růžová. Československou soutěž bude zřejmě složité dokončit, jelikož některé týmy odehrály doposud pouze pět zápasů, některé dokonce dva. „Náš národní svaz vydal v prosinci, když to vypadalo nadějně, tři různé varianty. Vše odstupňované podle času, kdy se musí nejpozději začít. Ty dva termíny už vypršely a ten poslední, který je ke konci února, s největší pravděpodobností také nevyjde,“ nastínil hráč a zároveň vedoucí A-týmu Tomáš Valík.

Z jeho tvrzení plyne, že tento rozehraný ročník je zřejmě, stejně jako ten loňský, pasé. „Svaz to ještě nepotvrdil, ale nejspíš se přikloní k tomu, že se to zruší. I okolní státy už to tak udělaly,“ poukázal na Německo a Rakousko, kde se tento ročník anuloval. Slovensko vyčkává, ale asi půjde ve stejných šlépějích.

Podle Valíka by stejně návrat na dráhu byl velmi bolavý a složitý. „Osobně si to nedokážu představit, že by se měla během dvou tří týdnů rozjet soutěž. Ani fyzicky, ani technicky bych na to já osobně nebyl připravený. A ostatní na tom budou určitě podobně,“ míní.

Pokud se černý scénář naplní, už podruhé nebude interliga mužů dohraná. „A kvůli tomu, že není jisté, zda se bude moci cestovat, se dokonce začíná přemýšlet o jejím přerušení,“ straší Valík, kterého by takový konec netěšil. „Byly by jen národní ligy, a to by byla škoda, protože interliga měla dobrou kvalitu, a pro ty nejlepší týmy by ztráta konkurence byla špatná. Na základně této soutěže se navíc vrátila spousta hráčů do Čech, takže by mohl následovat i jejich odliv,“ doplňuje Valík.

Nicméně hluk padajících kuželek muž chybí a už se nemůže dočkat, až se v jihlavské kuželně obnoví život. „Už půl roku netrénujeme, za ten poslední rok jsme hráli jen tři měsíce, moc nám to chybí. Potřebujeme to manko dohnat,“ dodává jeden z jihlavských hráčů.