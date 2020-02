Sama v zápase prošla doslova očistcem. Na skvostné plné za 102 v prvním setu navázala dorážkou, v níž za patnáct hodů zkompletovala jen dvě devítky. „Momentálně bojuji s psychikou, bojím se každé kuželky, která mi tam zůstane stát sama. Tentokrát mi tam zbyl pravý sedlák, a toho jsem sedmkrát minula,“ přiznala, že byla úplně vedle.

Z bláta ke slávě

Za tohoto stavu měla celkem pochopitelně myšlenky na střídání. „V tu chvíli jsem si říkala, že se to buď zlepší nebo budu muset utéct z dráhy. Pak jsem se ale kousla. Postupem času jsem se uklidnila a dostala jsem se do pohody,“ svěřila se. Ta pohoda byla tak velká, že se z bahna vyškrábala k velkému vítězství. Vyhrála všechny tři zbylé sety, Uhříkové bod vzala.

Podobný příběh ve střední části zápasu napsala Karolína Derahová. V duelu s mládežnickou reprezentantkou Klárou Tobolovou to bylo 1:1 na sety. V tu chvíli její soupeřka vystřídala a barvy Valašského Meziříčí místo ní hájila nezkušená Olejníková.

Pro Derahovou to mělo být snadné sousto. Jenže. „Střídání mne úplně rozhodilo. Nemohla jsem se vůbec chytit. Cítila jsem, že bych se potřebovala na chvilku zastavit, ale na to nebyl čas. Dráhou jsem se vyloženě protrápila,“ popisovala.

Fantastických 166 kuželek

I ona zápas nakonec zvládla. Byla další, kdo ze sebe vydoloval to nejlepší. Ve čtvrtém setu porazila fantastických 166 kuželek. „Hodně mi tam pomohl Dan Braun (hráč prvního týmu mužů – poznámka aut.). Mluvil na mne, uklidnil mne. Zkoncentrovala jsem se a najednou to začalo jít,“ vzpomenula na vzepětí.

Ani v závěrečné třetině to nebyla snadná práce. I když Jihlava do ní šla už s celkem pohodlným náskokem. Jenže se trápila zdravotně indisponovaná Martina Melchertová. Na dráhy tak musela Radana Krausová, která obvykle hrává až za céčko. „Na začátku jí to vůbec nešlo. Postupně se lepšila, ale byly to nervy až do konce,“ přiznala Dvořáková.