Kuželkářská elitní československá Interliga mužů se zastavila čtyři kola před koncem sezony. Jihlavský výběr byl v našlapané tabulce na 7. místě, kde možná také zůstane, nebo se tento ručník zruší a přijde o dramatickou koncovku? „My už jsme tak nějak počítali, že se to asi nedohraje, ale prý jsou ještě nějaké varianty, že by se to zvládlo,“ říká předseda a jeden z hráčů KK PSJ Jihlava Stanislav Partl.

Rozdělit soutěž?

Tím naznačil, že se uvažuje o možnosti, aby se soutěž rozdělila na českou a slovenskou, a započítaly se jen výsledky republikových střetnutí. „V rámci mezinárodního styku to už asi možné nebude, aby se to dohrálo,“ míní. „Prý je i varianta, ale je to jen takové jedna paní povídala, že by se hrálo přes léto. To by ale v našem případě ani snad nešlo, byl by to problém. Tady se totiž na jeden měsíc zavře hala, stejně tak, jak to bylo teď. Tím jsme limitovaní. Navíc nikdo nemůže trénovat,“ říká Partl.

Jakou variantu by on sám zvolil? „Ať to skončí jakkoliv, tak to asi nebude spravedlivé. Variant je víc, ale když je většina odehraná a už zbývá asi jen dvacet procent zápasů, tak nevím, jestli by bylo dobré to anulovat. Já bych ji samozřejmě rád dokončil,“ říká jihlavský předseda, který ale svůj oblíbený sport dal v tuto chvíli také na druhou kolej. „Když vidíme, co je v Itálii, tak nějaké hraní kuželek je nepodstatné,“ má jasno.

Ve slepé uličce

Stejně jako většina sportovců jsou i kuželkáři odkázáni na improvizaci a „domácí“ cvičení. Tento sport je ovšem specifický a to hlavní se jen tak nenatrénuje. „Pro nás je to nereálné. Budova bazénu je zavřená a i když nejsme riziková skupina, když se sejdeme třeba čtyři, tak momentálně bychom porušovali nařízení vlády, a to nikdo dělat nebude. Jsme ve slepé uličce,“ tvrdí Stanislav Partl, který prý má doma o zábavu postaráno. „Já se přiznám, že ani necvičím. Nejsou na to aktuálně myšlenky. A máme dvě malé děti, ty mě cvičí dost,“ dodává s úsměvem.