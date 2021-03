Kdo vás přivedl k basketbalu?

Taťka, on také hrával. Kariéru mu ukončilo zranění achilovek, a on pak začal trénovat a mě brával na tréninky snad už od tří let. Byla to naprosto přirozená cesta, že jsem začal basketbal hrát.

Jak jste se dostal do Jihlavy?

Pocházím z Havlíčkova Brodu, odkud jsem šel do Jihlavy na sportovní gymnázium. Ale už před tím jsem pár let hrál za BC Vysočina. Hráli jsme v Jihlavě nebo v Brodě. Domácí palubovku jsme měli různou.

Vyzkoušel jste si i angažmá v Pardubicích, že?

Bylo to v mládežnických kategoriích. Zkoušel jsem to tam rok, byl tam třeba i Petr Heřman, který teď hraje v nejvyšší soutěži a já byl v kontaktu s trenérem Bartoškem. Ale když se rozhodovalo, kam půjdu na střední, vyhrála Jihlava. Přece jen už jsem za BC Vysočina hrál a já chtěl mít zázemí doma, nechtěl jsem na internát, i to rozhodlo.

V krajském městě jste strávil dlouhá léta. Vzpomínky máte asi skvělé.

Zažil jsem tady super roky. S trenérem Pešoutem, ale i spoluhráči Martinem Novákem nebo Petrem Misařem… Já s nimi hrál až do mužů, a i ostatní kluci tady jsou skvělí. Měli jsme super partu. To byl jeden z důvodů, proč se mi odcházelo těžce.

Která sezona se vám nejvíce vryla do paměti?

Asi ta, kterou jsme skončili druzí za Hradcem Králové. V tom finále už byl sice vidět rozdíl, ale my jsme si to tenkrát užili. Všechno si sedlo.

Proč jste se tedy rozhodl se svým mateřským klubem rozloučit?

Těch důvodu je několik. Nejhorší je pro mě dojíždění, protože jsem se přiženil do Lhenice, což je u Českých Budějovic, kde jsem dostal nabídku učit na Jihočeské univerzitě na katedře tělesné výchovy a sportu. A ruku v ruce s tím musím zvyšovat své vzdělání, takže ještě studuji na ostravské univerzitě. A právě i kvůli tomu, že je to další dojíždění, nebylo už možné ještě hrát za Jihlavu.

Co ještě studujete?

Studuji na pedagogické fakultě kinantropologii, což je zkoumání člověka v pohybu ze všech různých pohledů. Antropologie, fyziologie, řeší se i psychické hledisko. Tahle možnost vznikla díky projektu 4HAIE o zdravém stárnutí v průmyslovém prostředí ostravské univerzity, která spolupracuje právě s jihočeskou, kde učím. A to mě naplňuje, učení a studium člověka.

Ale na basketbal jste nezanevřel. Jak jste se dostal do českobudějovického BK Tigers?

To je klub, který hraje už druhou sezonu druhou ligu a protože jsem basketbal nechtěl pověsit na hřebík, domluvil jsem se s Martinem Štefanským, že bych k nim šel. To je hráč, proti kterému jsem kdysi hrával. A i tady je dobrá parta. Shodou okolností jsem se v týmu sešel se třemi mými studenty (smích).

Jak to je s oslovováním. To vám i na hřišti vykají?

(smích) Je to zajímavá situace… Ale na trénincích a při zápasech si tykáme. Ale při hodinách se dodržuje dekorum. Zatím jsme s tím problém neměli. I když teď je výuka jiná a moc se nepotkáváme, jen na on-line hodinách, což mě celkově hodně mrzí.

Do kdy budete chtít hrát?

Pokud to půjde, hrát chci. Jakýkoliv pohyb mě udržuje nejen ve fyzické ale i v psychické pohodě. Zejména ve dnech, kdy jsme zavření. Hned cítím, že to není ono, když si nejdu zaběhat nebo si nezacvičím.