Nejstarší český klub a obhájce trofeje tak týmu z Vysočiny oplatil jen dva týdny starou porážku z Jihlavy. „Udělali jsme hodně chyb, to byl hlavní důvod, proč jsme prohráli,“ glosoval utkání pro Deník kouč Gladiators Ondřej Paulus. „Byly to zbytečné chyby, z toho jsme zklamaný. Stejně tak to cítili po utkání i hráči. Nedosáhli jsme ani zdaleka na potenciál, který máme.“

LIONS - GLADS 28:21

(7:0,0:7,14:14,7:0)

Body Glads: Čermák 12, D. Calta 6, Bavlovič 3

Gladiátoři nezvládli především vstupy do obou poločasů. Lions se radovali z touchdownu po necelých dvou a půl minutách první čtvrtiny a po třech minutách čtvrtiny třetí.

Především ve druhém poločase potom měl útok Lions navrch. „Připravili jsme příliš komplikovaný plán na utkání. Při tréninku se to jevilo v pohodě. Ale po zranění lídra obrany Jana Kabáta jsme ve druhé polovině utkání předvedli zmatky v obraně. Možná, kdybychom se vrátili k začátečnickým obranám, mohlo to skončit lépe. Každý z hráčů odjížděl s vědomím, že udělal v utkání chyby. Stejně tak i já jsem je vyrobil. Byla to pro nás užitečná lekce a bude důležité, abychom se z toho rychle oklepali,“ sebekriticky přiznává stratég Vysočiny.Že by šlo o nekoncentrovanost týmu ale kouč odmítá. „Obě akce Lions dobře vyšly,“ pochválil soupeře Paulus. „Hned ten první jejich útok byl dobře zahraný. My tu jejich akci známe. Je tam nebezpečí, že se nám tam srazí dva hráči. A přesně to se stalo. Stávat by se to nemělo a byla to chyba našeho postavení.“

V řadě statistických údajů přitom měli Gladiators navrch. Například v útoku strávili hodně přes půl hodiny, domácí necelých dvacet minut. „Toto opravdu o něčem vypovídá. Na druhou stranu je ale potřeba si uvědomit, jak funguje útok Lions,“ vysvětluje Paulus. „Mají velkou škálu možností, jak útočit. Pro soupeře je potom těžké, na co se soustředit. Naše obrana je možná o trošku slabší v krátkých pasech na křídlech, ale snažíme se nedostávat big place. To se myslím povedlo, že jsme až na výjimky žádné big place nedostali. Snažíme se soupeřův útok donutit, aby dělal chyby. Ve většině zápasů se nám to daří, teď jsme pustili čtyři touchdowny. Kdybychom dostali tři, byl bych spokojen. Čtyři už jsou moc. S tím nemůžeme počítat, že budeme vyhrávat.“

Ne příliš vyrovnaný výkon podal quarterbek Gladiators Clark Hazlett. V duelu předvedl víc chyb než jeho pražský protějšek, Shazzon Mumphrey. „Toto se těžko porovnává a nechtěl bych to rozhodovat. Oba quarterbeci hrají zcela jiný systém,“ uvedl Paulus. „Lions na něj nemají takové nároky. On tam dělá pár jednoduchých věcí. Kdežto Clark je stylem hráče, který hraje víc na sebe. A není to myšleno nijak špatně. On je talentovaný, dokáže hodně věcí, ale pokud udělá chybu, je na něj víc vidět.“

Hazlett se navíc nemohl spolehnout v útoku na zraněného Jana Berana, se kterým mu spolupráce v minulých zápasech ohromně klapala. „Bery určitě chyběl. Je to náš rozdílový hráč. Ostatně, bylo to patrné v předešlém utkání s Lions. Už jenom proto, že má o dvacet centimetrů víc než ostatní,“ směje se Paulus. „Ale na tohle se vymlouvat nemůžeme. Zraněné hráče mají všechny týmy. Záleží na práci nás trenérů i quartebeka, jak se sehraje a využívá ostatní hráče. Navíc jsme měli k dispozici Vojtu Mašitu, který se teprve rozjíždí. Od něj očekávám, že bude zápas od zápasu lepší a může případně Beryho nahradit.“

Porážkou si Gladiátoři poněkud zkomplikovali cestu do Czech Bowlu. Zda z ní nesejdou ukáže už nedělní utkání na legendárních ostravských Bazalech.

Tam si to napřímo rozdají Gladiátoři s domácími Steelers. Zatím jsou na tom lépe hráči z Vysočiny, kteří první vzájemný duel vyhráli 33:18. Případná porážka by ale situaci na druhé příčce zkomplikovala. „Popravdě řečeno, ani já sám momentálně nevím, co by rozhodovalo. Sice jsem už kritéria viděl, ale moc tomu nerozumím,“ směje se kouč Gladiators. „Ale to je v podstatě jedno. Stále máme sezonu ve vlastních rukou. Musíme se pořádně připravit a jet tam vyhrát. Nemůžeme spoléhat na nějaké skóre, nebo že někdo někoho porazí. Ostrava v podstatě nemá co ztratit. Je to extrémně nebezpečný protivník. Je jasné, že tam budeme muset odehrát o hodně lepší zápas, než jsme předvedli v neděli v Praze.“

VÍTĚZNÁ SÉRIE

(5. 7. 2019: Lions - GLADIATORS 42:20)

2020

GLADIATORS - Blades 37:0

Mustangs - GLADIATORS 6:69

Patriots - GLADIATORS 28:44

GLADIATORS - Sígrs 42:20

GLADIATORS - Mustangs 40:0

Blades - GLADIATORS 0:27

Steelers - GLADIATORS 6:35

GLADIATORS - Patriots 35:0 (kontumačně)

2021

Mammoths - GLADIATORS 6:28

GLADIATORS - Steelers 33:18

GLADIATORS - Lions 28:26

(15. 8. 2021: Lions - GLADIATORS 28:21)