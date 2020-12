Tým z Vysočiny bude mezi elitní osmičkou chybět poprvé od roku 2002. „Stála zatím velká nejistota,“ říká nehrající kapitán Kamil Vondráček a pokračuje: „Měnil se termín, nakonec zůstala původní varianta. My bohužel nejsme vlastníkem areálu, tak jsme neměli kde trénovat. Připravit se bylo obtížné.“

PODMÍNKU PŘIJALI

Částečně tkvěl problém i ve financích. „Hlavně kvůli testování. Je nás deset a dát dvacet tisíc za každý zápas jsme si nemohli kvůli tomu nemohli dovolit,“ vysvětluje Vondráček.

Odhláška však neznamená konec extraligy na Vysočině. „Odhlásil se i Most, s námi by byl lichý počet, takže to nakonec pomohlo i ostatním. My jsme ale chtěli příslib, že nesestoupíme. Nikdo nebyl proti, takže v příštím roce zase budeme hrát,“ dodává Vondráček.

V minulé sezoně postoupili jihlavští tenisté do semifinálové skupiny a skončili nakonec na děleném pátém místě.

Extraliga se bude hrát ve dvou skupinách po třech týmech systémem každý s každým a vítězové postoupí do finále, které se odehraje v Říčanech. V prostějovské skupině jsou Prostějov, Přerov a Pardubice, v říčanské skupině obhájce titulu I. ČLTK Praha, Sparta Praha a domácí Říčany.

KRŮČEK OD PLAY-OFF

Druhý celek z Vysočiny v ligových soutěžích si vedl obstojně. V září v první lize ve skupině C HTK Třebíč prohrála souboj dvou nejlepších celků s Neridé Praha těsně 4:5. Klíčové byly dvě třísetové porážky v singlech. Ondřej Válek nestačil na Tomáše Jirouška v souboji týmových trojek v tiebreaku rozhodujícího setu.

LTC Modřany smázla Třebíč jasně 6:0, s dalším pražským týmem Oazou pak vyhrála 5:4. O vítězství rozhodla v závěrečných mužských čtyřhrách.