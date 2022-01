Jeho svěřenci vyrovnali historický úspěch klubu z před dvou let, kdy se rovněž probojovali do rozhodujícího klání o český pohárový triumf. Tehdy se ale vinou propuknuvší pandemie covidu-19 s Duklou Praha utkat nemohli.

Ve středečním večeru přitom šly některé okolnosti proti Novému Veselí. „Dokázali jsme zvládnout nečekané výpadky klíčových hráčů. Podali jsme výborný týmový výkon a ani na okamžik si nepřestali věřit,“ ocenil.

Až těsně před začátkem zápasu vypadla Sokolu obě pravá křídla, Halíček i Veselý. „Kvůli tomu jsme neměli možnost si vyzkoušet na jejich místě kohokoliv jiného. S nemocí také bojovali oba naši gólmani, kteří se domančaftu zapojili až v den zápasu,“ prozradil.

Aby toho nebylo málo, postihla Nové Veselí hned zkraje zápasu další jobovka. „Už v první minutě jsme přišli o Burnazoviče, který se během zimní přestávky dostal do parádní fazony,“ postýskl si Kostka.

Jeho celek všechny tyto nepříjemnosti nikterak nepoznamenaly a už po první půli měl k dispozici tříbrankový náskok – 15:12. „Takový příběh snad dokáže napsat jen házená. V průběhu jediného dne jsme si prožili asi všechny možné emoce, které je člověk schopný vnímat,“ popisoval.

Ani po změně stran Nové Veselí ve svém agresivním výkonu a stoprocentním nasazení nepolevilo. Jeho náskok se tak během úvodní čtvrthodiny dokonce zdvojnásobil. „Je nutné uznat, že také Lovosice měly několik absencí, které pro ně byly citelné,“ pokyvoval hlavou.

Ale na házenkáře Sokola by ve středu Severočeši těžko stačily i v plné sestavě. „Hráči Lovosic nám nedali zadarmo ani centimetr hřiště. Bojovali až do konce a do finále rozhodně moc a moc chtěli. Ale na nás to nestačilo,“ pochvaloval si.

Vydatná zimní příprava, kterou hráči klubu z Vysočiny zahájili ještě před vánočními svátky, přinesla hned na úvod jarní části své ovoce. „Skutečně jsem na náš tým hrdý. Je vidět, že máme solidní potenciál, potřebujeme však zůstat zdraví. Poctivá práce, kterou chlapci v přípravě odevzdali, se okamžitě projevila,“ lebedil si.

Finálový duel Českého poháru proti Plzni odehraje Nové Veselí ve středu 23. února na neutrálním hřišti v Karlových Varech. Už tuto středu je ale čeká důležitý extraligový duel proti Jičínu. „Věřím, že budeme podobně úspěšní jako proti Lovosicím,“ dodal Kostka.