Stačí jen dvě kola, přesto malá kopaná v Jihlavě nemá stále jistotu, že podzimní sezonu dokončí! Koronavir znovu zaúřadoval, a tak se závěrečná dějství odsouvají na neurčito. Vedení MK Jihlava ale doufá, že se letos sezona uzavře.

Malá kopaná stojí, stejně jako jiné sporty. Do konce podzimní sezony přitom chybí jen dvě kola. Dohrají se letos? | Foto: archiv MK Jihlava

Ještě minulý týden to vypadalo, že podzimní sezona dojede do zdárného konce. Tehdejší vládní opatření přikazovala, že se na hřišti může pohybovat dvacet hráčů. A jelikož na malou kopanou je potřeba pět fotbalistů do pole a jeden brankář, a většina týmů stejně poslední dobou řeší potíže se složením týmu a ve velkých počtech se k utkáním neschází, byla tato varianta schůdná. „Všechny bych chtěl požádat, aby těch pár kol v tomto režimu vydrželi a dodržovali nastavená pravidla,“ vybízel před týndem předseda MK Jihlava Ondřej Lapeš.