Trenér prvoligových basketbalistů BC Vysočina Petr Pešout už nepočítá, že by se probíhající ročník restartoval. Myslí na tu novou a v tuto dobu ho nejvíce těší zájem některých hostujících hráčů, kteří by rádi v Jihlavě pokračovali a naplnili ambice, se kterými Pešoutův výběr do této sezony šel.

Trenér BC Vysočina Petr Pešout (vpravo). | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Bohužel se s největší pravděpodobností zopakuje loňský scénář a basketbalová druhá nejvyšší soutěž se nedohraje. Svaz to sice ještě nepotvrdil, ale trenér BC Vysočina má jasno. „Oni dělají stále mrtvé brouky, stále nic, ale všichni ví, že je to už pasé. Už žijeme v tom, že šance, aby se to ještě rozjelo, už není. Spíš musíme doufat, aby začala příští sezona,“ reaguje Petr Pešout, který věří i v to, že se sport celkově po takovém úderu vzchopí a postaví se brzy „na nohy“. „Určitě se taková pauza hodně podepíše, ale myslím, že pak bude chtít každý sportovat, a možná si toho bude vážit víc než dřív,“ doplňuje.