A jak se dařilo prototypu nově budovaného vozu? „Bohužel jsme zjistili, že to auto není úplně rychlejší, je na tom ještě spousta práce,“ netajil Martin Prokop. „V poslední etapě byl i jiný povrch než písek. Hodně kamenitý, jaký bývá často i na Dakaru. Bylo to poprvé, co jsme na takovém povrchu jeli. Zjistili jsme mezery v nastavení. Bojím se, že bude problém to rychle změnit. Není to nic jednoduchého, je to o celkové filozofii tlumičů a opravdu se obávám, že to nebudeme schopni úplně doladit. Je to nehezké zjištění, ale jinak je ten vůz super, včetně parádní navigace. Doufám, že v Jihlavě se staví úspěšný stroj, který za pár dní zažehneme a pošleme letadlem do Saudské Arábie.“