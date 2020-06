Dačická 14, která má ovšem jen něco málo přes třináct kilometrů, je zpestřením pro běžeckou partu z Vysočiny. Tu totiž kromě známých tváří čeká jednou za rok boj se soupeři z jiného regionu. Tradiční závod, který napsal již sedmadvacátou kapitolu, je součástí Jihočeského běžeckého poháru.

A ve výsledkové listině se to trochu projevilo. Ne všichni z kraje se dokázali jako obvykle probojovat na stupně vítězů. V mužské kategorii 50 – 59 let vládli Jihočeši, nebo běžci z jiných regionů. Nejúspěšnější z Vysočiny byl až pátý Bedřich Němec z Třebelovic, za Jihlavsko se vešel do top desítky devátý Ivan Kugler.

Ovšem ve zbylých závodech už se známá jména objevovala mnohem častěji a v celkovém souboji Vysočina vs. Jižní Čech, byl úspěšnější náš kraj.

V hlavní mužské kategorii se o vítězství znovu popral rančířovský Jiří Šacl, závodící za pražský PSK Olymp, a Jakub Exner v barvách Swoboda Pteam. Stejně jako o osm dní dříve v Kamenici byl v cíli rychlejší Šacl, tentokrát s více než půlminutovým náskokem. Třetí místo bral táborský Vacek.

Mužům do 49 let vládl Leoš Pelouch z Chotěboře. Jeho tempo dokázal držet jen batelovský Jaroslav Vítek, ale ztráta nakonec narostla na osmnáct vteřin. Dominanci Vysočiny v této skupince běžců podtrhl bronzový Jiří Juřička z Havlíkova Brodu.

Suverénní vítězství pro Spartak Jihlava získal mezi muži do devětašedesáti let Jaroslav Marek. Na jeho čas 58:35 neměli nárok žádní soupeři.

Na start Dačické 14 se postavilo přes třicet žen, které absolvovaly 9,4 km. A jelikož nechyběla ani Lucie Maršánová, suverénní vítězka úvodního klání Běžce Vysočiny, bylo o favoritce více než jasno.

O jejím výkonu na dačické tratit se bude zřejmě dlouho hovořit. Mladá běžkyně v barvách Mizuno Rančířov nasadila takové tempo, které bylo pro soupeřky vražedné. Výsledný čas 34:42 hovoří za vše a je novým maximem závodu! Nevylepšila ho jen o pár vteřin, ale hned o čtyři a půl minuty!

Druhou ženou v cíli byla Eva Vail z Rodinova, která vyhrála kategorii do 44 let. Při absenci Maršánové by také vylepšila rekord. Na vítězku ztratila necelé dvě minuty. Třetí nejlepší běžkyní sobotního závodu se stala polenská Olga Krčálová.

Děti kvůli doznívajícím opatřením kvůli pandemii koronaviru opět nezávodily. Změnit tuto skutečnost by ovšem měl příští závod, kterým bude patnáctý ročník Přes tři hráze Opatov.

Dačická 14

Muži 20 - 39 let (13,2 km): 1. Šacl (Praha PSK Olymp) 46:56, 2. Exner (ihlava Swoboda Pteam) 47:31, 3. Vacek (Tábor E-on Trriatlon Team) 48:30.

Muži 40 - 49 let: 1. Pelouch (Chotěboř SK) 47:34, 2. Vítek (Batelov Běžec Vysočiny) 47:52, 3. Juřička (Havlíčkův Brod Catus Team) 50:47.

Muži 50 - 59 let: 1. Uhlíř (České Budějovice) 54:00, 2. Semrád (Čáslav) 54:45, 3. Frátrik (Žilina) 56:06.

Muži 60 - 69 let: 1. Marek (Jihlava Spartak) 58:35, 2. Souček (Plavsko Sokol) 1:00:15, 3. Havlík (Kunžak JH) 1:01:20.

Junioři 18 - 19 let: 1. Štěpán (Počátky HOFR) 1:06:05.

Muži nad 70 let: 1. Svoboda (České Budějovice) 1:08:15, 2. Boháč (Tábor Liga) 2000 1:17:45, 3. Kopecký (České Budějovice Budvar) 1:25:44.

Muži nad 70 let (9,4 km): 1. Pánek (Žirovnice IPC) 50:05, 2. Koukal (Stařeč TJ Sokol) 51:47, 3. Novák (Jihlava Běžec Vysočiny) 53:01.

Juniorky 18 - 19 let: 1. Slabá (Kněžice Cykloklub) 42:38.

Ženy 20 - 34 let: 1. Maršánová (Rančířov Mizuno) 34:42, 2. Šindelářová (Č. Budějovice Generation Team) 38:22, 3. Sárová (Nové Město na Mor. AO) 41:19.

Ženy 35 - 44 let: 1. Vail Eva (Rodinov) 36:31, 2. Krčálová (Polná) 37:25, 3. Kašpárková (Střížovice Vlčice) 45:59.

Ženy nad 45 let: 1. Dokulilová (Zdíkov) 44:13, 2. Smažíková (Tábor Liga 2000) 46:19, 3. Uhlířová (Tábor TT) 47:16.