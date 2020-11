V srpnu ukázala Lucie Maršánová, závodící za pražský Olymp, skvělou formu na Yes!enickém maratonu. Dvanáctý ročník totiž mezi ženami suverénně ovládla. Její triumf nesl ještě bonus. „Díky tomu jsem se kvalifikovala na Golden Trail Series. Mělo to být takové neoficiální mistrovství světa v trailu na Azorských ostrovech,“ těšila se běžkyně bydlící v Rančířově u Jihlavy.

Salomon Golden Trail Series se běží každý rok a jeho cílem je přivést na své závody skutečnou světovou běžeckou špičku. „Člověk měl zaplacenou letenku, byl by to asi zážitek a fajn výlet,“ tušila Maršánová, která byla jednou z pozvaných.

Jak už je ale patrné, výborná česká vytrvalkyně se nakonec na portugalské souostroví nevydala. Závody, které proběhly minulý týden, byly bez ní. A proč vlastně? „Měla jsem problémy s nohou, s chodidlem. Nebylo by to ono,“ odůvodňuje. „Nejspíš to bylo asi přetížením. Protože mě to bolelo, musela jsem dva tři týdny trénovat alternativně. Kolo a různá cvičená, která jsem nedělala tak často. Ale už se to lepší,“ doplňuje.

Nicméně stoprocentní ještě v posledních dnech nebyla, a tak závod skrečovala. A z jejího hlasu bylo znát, že je jí to líto. „Moc to mrzí. Je to čtyřdenní etapový závod, a prý to tam je i celkem hardcore, hrozně těžký terén. Takže na mě asi pořád moc. I kdybych byla v pořádku, asi bych nedala všechny. Ale bylo by to hlavně o tom, zažít něco nového a potkat se s těmi běžci,“ ráda by zkusila novinku.

Na druhou stranu tragédii ze své absence v závodech na krásných ostrovech uprostřed atlantského oceánu nedělá. „Třeba někdy jindy, možná příští rok,“ uzavírá optimisticky.