Parádní odměna. Tak charakterizují svoji účast na celostátním vyvrcholení letošního ročníku McDonald’s Cupu zástupci z Vysočiny. Oba týmy, ZŠ Seifertova v kategorii mladších a ZŠ Rošického mezi staršími, nakonec skončily na shodném osmém místě ze šestnácti účastníků.

Celostátní vyvrcholení letošní ročníku McDonald’s Cupu proběhlo 29.-30. května v Uherském Hradišti. Své zastoupení tam měl i Kraj Vysočina.

Výsledky McDonald´s Cupu

Mladší kategorie (1. - 3. třída)

1. ZŠ Praha-Kbely, 2. ZŠ Mozartova 24, Jablonec n. N.-Mšeno, 3. ZŠ Sluneční 38, Šumperk… 8. ZŠ Seifertova, Jihlava.

Starší kategorie (4. - 5. třída)

1. ZŠ, J. Šoupala , Ostrava-Poruba, 2. Základní škola Marjánka, 3. ZŠ Sportovní, Uherské Hradiště… 8. ZŠ E. Rošického, Jihlava.

Mezi medailisty se sice zúčastněné jihlavské školy nedostaly, ale účasti rozhodně nelitují. „Byla to parádní akce. Skvělá organizace, stravování, ubytování i atmosféra. Děti si také moc užily fanzónu a aktrakce, které tam byly připraveny,“ zprostředkovala zážitky svých svěřenců jedna z trenérek ZŠ Seifertova Alena Dáňová.

Zážitky druhákům a třeťákům ze Seifertovy ulice přinesl i samotný turnaj. Byť do něj nešli s vysokými ambicemi. „My jako hokejová třída jsme mezi fotbalistama nehráli vyloženě na umístění. Šlo nám o to si finále pořádně užít, a to se podařilo. Kluci mají plno nových zážitků a kamarádů, protože na takové akci byli většinou poprvé.“

Finálový turnaj probíhal v areálu prvoligového stadionu 1. FC Slovácko. „Základní skupinu jsme hráli na vedlejším travnatém hřišti. Boje o páté až osmé místo jsme potom podstoupili na hlavním stadionu Slovácka. Kluci se tak dostali na ligový stadion, viděli, jaké to tam mají, byli v kabinách a podobně, což bylo pro ně také moc fajn,“ zakončila krátké ohlédnutí za turnajem Alena Dáňová.

Smolné penalty



V kategorii starších reprezentovali Kraj Vysočina fotbalisté ze ZŠ Rošického v Jihlavě. Postřehy za jejich účastí poskytl Deníku jeden z trenérů Jonatán Hána: „Musím říct, že celé finále bylo moc parádní a kluci si to perfektně užili. My jsme celý turnaj, základní část i boje o umístění, odehráli na hlavním stadionu, o to jsme měli zážitek umocněný. Viděli jsme i zázemí klubu a všem se tady moc líbilo. Skončili jsme osmí, což asi odpovídá průběhu turnaje, protože vyhráli opravdu ti nejlepší. Nás trošku mrzí porážka v posledním utkání o sedmé místo, protože jsme Benešovu podlehli na penalty. Ale mohu jenom zopakovat, že jsme si to moc užili.“