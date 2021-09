Podle Jiřího Klinera šampionát patnáctiletých ukázal, že na Vysočině rostou atletické talenty, které mohou navázat na úspěchy reprezentantů Petra Svobody, Jiřího Sýkory či naposledy Eduarda Kubelíka. „Nebude to ale jednoduché,“ dodal.

Nejsmutnější byla naopak jihlavská Michaela Heřmánková, která v hodu oštěpem přišla o medaili až v posledních šestých pokusech. Přitom ji Sofia Wydrová vlastně ani nepřekonala, jen na centimetr výkon jihlavské závodnice dorovnala. Obě dívky hodily osobní maximum 42,36, o třetím místě Wydrové rozhodl druhý nejdelší pokus. „Vím, že to Michaela Heřmánková obrečela, tohle zamrzí každého sportovce,“ měl pochopení Jiří Kliner.

A nejlepší na konec. Václav Vorálek vyhrál běh na 1500 metrů překážek v novém rekordu mistrovství republiky časem 4:23,77, čímž se posunul na druhé místo historických tabulek. Rychlejší je v dlouhodobých statistikách jen Petr Kaminsky, který před čtrnácti lety běžel 4:23,36. „K výkonu Václava Vorálka není co dodat,“ byl stručný předseda atletické trenérské rady na Vysočině.

Skvělí byli oba zlatí jihlavští běžci. Mikuláš Dreisig se v běhu na 300 metrů jako jediný dostal pod 36 sekund, v cíli byl za 35,32. „Mikuláš byl už před mistrovstvím adeptem na prvenství, jsem rád, že to potvrdil,“ poznamenal Jiří Kliner. Mikuláš Dreisig byl jediným šampionem z Vysočiny, který si s prvním místem nezlepšil osobní rekord. Ten má hodnotu 35,17 a řadí ho na sedmé místo historických žákovských tabulek na třístovce.

Vrhačský titul má také Matouš Němec, v hodu kladivem za osobní i národní sezonní maximum 53,84. Novoměstský talent získal navíc bronz v hodu diskem za 49,63. „Lucie Kozojedová i Matouš Němec jeli do Mladé Boleslavi jako favorité, medaile jim patří právem,“ komentoval úspěch obou mladých vrhačů Jiří Kliner, který je kromě atletického funkcionáře stále i aktivním závodníkem. V třebíčském Spartaku se věnuje právě vrhačským disciplínám.

Posledně jmenovaná novopečená mistryně republiky projevila navíc smysl pro dramatickou zápletku. Zlato v hodu diskem brala favorizovaná Lucie Kozojedová sice za osobní rekord 43,47 metru, ale současně díky pouhým dvěma platným pokusům. Do užšího finále se dostala až na poslední třetí pokus, po dvou měla atletka s tehdejším osobním maximem 41,57 na kontě nulu a držela průběžné osmnácté místo. Nakonec šla dál jako nejlepší, třetím pokusem poslala disk o váze 0,75 kilogramu do vzdálenosti 40,15. Už tento pokus znamenal s velkým náskokem zlato, Lucii se povedl ještě jeden, ten zmíněný rekordní v páté sérii. Jinak svítí v zápise už jen další dvě nuly. Vítězný hod znamená současně čtvrté místo v českých historických tabulkách. S žákovským diskem hodily dál jen Katrin Bryszkowská (45,29), Martina Mazurová (45,17) a Barbora Tichá (44,95).

Medailí putovalo nakonec na Vysočinu osm, vedle pěti zlatých i jedna stříbrná a dvě bronzové. „Je to moc hezký výsledek. Osm medailí, z toho pět zlatých jsem osobně nečekal, i když jsem odhadoval, že by o ně někteří mohli zabojovat,“ komentoval šampionát patnáctiletých atletů Jiří Kliner, člen výkonného výboru a předseda trenérské rady na Krajském atletickém svazu Vysočiny.

