Do boje na nedávném halovém šampionátu ve Vítkovicích, kde mezi sebou soupeřily kategorie dorostenecké a juniorské, vyslala trenérka jihlavské Atletiky Eva Suchá dva svěřence.

Patricie Vrzalová a Eduard Kubelík se tam postarali o to, že do krajského města putovaly bronz a dvě zlata, plus nový rekord. „U Páťi to bylo veliké překvapení, u Edy se to čekalo, ale pro oba je to obrovská odměna, protože na sobě oba hrozně moc pracovali,“ říká nadšeně Suchá.

Přitom ladit formu na první letošní vrchol sezony bylo velmi složité. „Ty podmínky jsme měli pro přípravu neskutečné. Nemohli jsme do tělocvičny, dráha byla pokrytá sněhem i ledem, takže jsme využívali jen možnosti trénovat na tom malém kousku pod tribunou. Na překážkách, obratnost, pohyblivost, skočnost a nebo se běhaly kopečky,“ přiblížila Suchá. „Ale nakonec jsme zjistili, že i v takovém prostředí se jde dobře připravit,“ doplnila s úsměvem.

Počasí se před šampionátem trochu umoudřilo a Vrzalová si mohla vyzkoušet pro ni v tuto chvíli velkou vzácnost. Skočila si do doskočiště! „Ve středu před závody jsme trochu nakypřili písek a ona si třikrát skočila. Moc se to posoudit nedalo, jak na tom je. Jen jsme zjistili, že jí vychází rozběh. A v Ostravě to byl první ostrý strat,“ nastínila Suchá.

Právě proto byl bronzový výkon 551 hodně nečekaný, a o to víc potěšil. „My jsme s medailí vůbec nepočítaly a Páťa byla nadšená. Je to moc hodná a skromná holka, moc jsme jí to přáli,“ hlásí trenérka, která ale přiznala, že se do poslední chvíle obávala, aby bronz vydržel. „Jedním skokem se může vše změnit, takže nervy to byly.“

Mohlo to být klidně ještě lepší, jenže ve své druhé disciplíně, v běhu na 60 metrů překážek, si o medaile nezazávodila. „Tady jsem jí věřila více než v dálce. Tu jsme potrénovali, ale bohužel v rozběhu na čtvrté překážce zakopla a kvůli tomu se nedostala do finále. Mohl to být výborný čas,“ dodala trenérka.

Tu rozveselil v sobotu i v neděli Eduard Kubelík, který oproti své mladší klubové kolegyni odjížděl do Ostravy v roli největšího favorita v obou disciplínách. Ve sprint na 60 metrů i následné dvoustovce ukázal, že zlaté ambice nebyly planým výkřikem do tmy.

Suchá chválila zejména výkon na delší distanci, v níž se zapsal Kubelík do halové historie. Časem 20.95 stanovil nový český halový rekord! „Věděli jsme, že je výš než ostatní a měli jsme cíl vylepšit osobáček na dvoustovce. Já to i cítila, že by to mohlo vyjít, ale takový čas jsme nečekali,“ uznala Suchá, že zlepšení o šestatřicet setin bylo opravdu šokující. „Eda měl oproti ostatním i trochu výhodu, že absolvoval všechny seniorské závody, byl rozběhaný. Na druhou stranu jsem se ale trochu bála, aby nebyl unavený. Od ledna do března uteklo hodně času a on na sobě hodně dřel,“ doplnila.