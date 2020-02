Rakousko hostilo Mistrovství světa veteránů v lyžařském orientačním běhu, na které bude v dobrém vzpomínat i jihlavský Milan Venhoda, který si domů přivezl tři medaile!

Milan Venhoda v Seefeldu. | Foto: Archiv Milana Venhody

V plánu to prý nebylo! „Těžko se to odhaduje, protože člověk se s těmi soupeři nesetkává, nezná je, neví, jestli přijedou špičkoví závodníci, nebo outsideři. Ale věřil jsem, že by jedna mohla být, takový skrytý cíl, a dopadlo to o kus líp,“ prozradil úspěšný český závodník, který jinak závodí za OK Jihlava.