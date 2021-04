Přestože se jedná o přespolní běh, tento rok se poběží v centru Tábora, což bude podle trenéra Atletiky Jihlava Jiřího Šacla, náročné. „Na můj vkus je tam hodně zatáček. Bude se to hodně motat a klikatit. Bude to asi trochu chaos, s tím velkým počtem závodníků,“ reaguje kouč dorostence Pavla Doláka. „Snad se tam nepřizabijou,“ dodal s úsměvem.

Atletika Jihlava na MČR v přespolním běhu

Dorostenci - Pavel Dolák

Starší žáci - Václav Vorálek

Starší žákyně - Natálie Bučková, Šárka Doláková, Klára Kocmánková

Mladší žákyně - Dominika Kocmánková, Natálie Křenková

Na jednokilometrovém okruhu se jeho svěřenec otočí celkem čtyřikrát. „Říkal jsem mu, ať dává pozor na kolize a snaží se soustředit na sebe. Všímat si svého výkonu, ne ostatních. Většinou na takových závodech bývá úprk. Je ale důležité, aby to tempo spíš stupňoval,“ má jasno.

A jak je jeden ze sedmi jihlavských reprezentantů na mistrovský závod připravený. „Pavel má na kros natrénováno hodně. Je poctivý a v trénincích vypadá dobře. V hale, na kterou jsme se ani moc nechystali, skončil pátý. Kdyby to zopakoval nebo vylepšil, bylo by to výborné, i když v Táboře se sejde asi větší konkurence,“ je Šaclovi jasné.

Jihlavská Atletika bude mít na jihu Čech zastoupení ještě v dalších třech kategoriích. O co nejlepší výsledek se popere starší žák Václav Vorálek. Mezi staršími žákyněmi bude mít Jihlava zastoupení dokonce trojnásobné – Natálii Bučkovou, Šárku Dolákovou a Kláru Kocmánkovou. V mladších žákyních se na start mistrovského závodu postaví Dominika Kocmánková a Natálie Křenková.