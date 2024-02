Další zlatou medaili přidala do sbírky třebíčská juniorka Renata Láníková ve skoku do výšky. A výčet titulů doplnil jihlavský junior Mikuláš Dreisig, jenž si na čtvrtce vylepšil osobní rekord, který byl i letošním národním maximem.

Adam Červinka nastupoval do sobotního závodu s tři týdny starým národním rekordem na 3000 metrů, který měl hodnotu 8:25,92. V cíli byl tentokrát o bezmála pětadvacet sekund pomalejší, ale čas 8:50,03 s dostatečným odstupem před pronásledovateli zajišťoval titul. „V sobotu jsem chtěl běžet rychleji, ale úplně mi to nešlo. Tak jsem se rozhodl hlídat bezpečný náskok a šetřit síly na nedělní patnáctistovku,“ hodnotil zisk prvního mistrovského titulu Adam Červinka. Zajímavostí je, že deset soupeřů doběhlo s novým osobním rekordem.

Nedělní útok na národní dorostenecký rekord na 1500 metrů velkomeziříčskému vytrvalci jen těsně nevyšel. V cíli byl v čase 3:53,58, soupeři dobíhali s více než šestadvacetisekundovou ztrátou. Národní rekord má hodnotu 3:48,76. „Útok na národní rekord nevyšel, ale určitě to byl lepší závod než v sobotu. Ve finiši mi už trochu docházely síly. Povedlo se mi překonat rekord mistrovství republiky, mám dva tituly, musím to hodnotit pozitivně,“ dodával Adam Červinka. Rekord mistrovství republiky padl po dlouhých dvaatřiceti letech.

Na národní rekord chtěla ve své parádní disciplíně, kterou je 60 metrů přes překážky, zaútočit i Klára Vavřinová. Nakonec za ním zaostala o pět setin sekundy, ale na 8,29 si vylepšila osobní maximum i nejlepší národní výkon v sezoně. „Za titul na překážkách jsem moc ráda, trochu mě mrzelo, že čas nebyl ještě lepší,“ hodnotila první svoje vystoupení na šampionátu Klára Vavřinová. Ve finále se jí úplně nepovedl start, měla druhou nepomalejší startovní reakci, čím se o nějakou tu setinu určitě připravila. Přesto zvítězila s velkým odstupem devatenácti setin sekundy.

V sobotu odpoledne čekaly Kláru Vavřinovou ještě další dvě soutěže. Nejprve výška, v níž se tentokrát dostala jen přes 1,62 metru a bylo z toho dvanácté místo. Stejnou výšku zdolalo i pět soupeřek, které se díky lepším pokusům umístily před jihlavskou atletkou.

Nezdar v soutěži výškařek si o několik desítek minut později Klára Vavřinová vynahradila v dálkařském sektoru, kde za výkon 5,57 posledním pokusem vybojovala bronz. „Byla jsem dost nervózní, o to více jsem šťastná, že se to povedlo. Je to moje první medaile z technické disciplíny a jsem za ní moc ráda,“ dělila se o radost z druhého cenného kovu Klára Vavřinová. Neúspěch ve výšce její výkon rozhodně nepoznamenal negativně. „Uvědomovala jsem si, že mám ještě jednu šanci druhou medaili získat,“ dodávala dvojnásobná medailistka z Ostravy.

V sobotu si nechala pověsit na krk zlatou medaili ještě Renata Láníková. Soutěž juniorek ve výškařském sektoru ovládla výkonem 1,74 metrů. Až do této výšky měla čtyři zdařené pokusy, pak si už jako vítězka nechala zvednout laťku na 1,78, ale tato potenciální hodnota letošního národního maxima byla tentokrát nad její síly. „Mám další mistrovský titul, jsem spokojená, jak to dopadlo. Obzvlášť poté, co jsem se na podzim potýkala s únavovou zlomeninou a moc toho přes zimu nenatrénovala,“ připomněla okolnosti, za jakých získala letošní titul, třebíčská výškařka.

V neděli vybojoval mistrovský titul Mikuláš Dreisig, který ve finále běhu na 400 metrů nejlépe zvládl nástrahy této disciplíny v hale. „Rozhodla první dvoustovka, kterou jsem měl nejlepší ze všech. Po dvou stech metrech jsem byl první na seběhu, což je v hale moc důležité a první místo dokázal uhájit až do cíle, i když to na konci dost bolelo,“ přibližoval finále juniorské čtvrtky Mikuláš Dreisig. „Titul beru jako odměnu za to, že jsem se po loňských zdravotních problémech s kolenem dokázal vrátit v takové formě,“ připomenul loňské zdravotní trable.

Mikuláš Dreisig byl v cíli za 47,63 sekundy, čím zlepšil své dosavadní kariérní maximum o pětadvacet setin sekundy. O pouhé dvě setiny zpět zůstal třebíčský Ondřej Loupal, který se zlepšil dokonce o 33 setin sekundy. „Ondra startoval v nevýhodné třetí dráze, nechal si to utéct v první polovině finále a pak už se přede mě dostat nedokázal,“ poznamenal Mikuláš Dreisig na adresu soupeře z regionu, který se musel spokojit se stříbrnou mistrovskou medailí.

Se stříbrnou medailí se z letošního šampionátu vrací i jihlavská juniorka Nikola Musilová, která si na 200 metrů dvakrát zlepšila kariérní maximum. V rozběhu o třináct setin sekundy na 24,47, ve finále o dalších 26 setin na 24,21 sekundy. Přes výrazný výkonnostní posun Nikola Musilová jen přihlížela novému národnímu rekordu, který v neděli vytvořila časem 23,54 Terezie Táborská, parťačka z juniorské štafety.

Zajímavý zápis má Nikola Musilová v souvislosti se čtvrtým místem na šedesátce. V rozběhu i ve finále běžela shodně za 7,65 sekundy, čímž v obou případech na setinu sekundy vyrovnala svůj osobní rekord.

HMČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek v atletice (Výsledky členů atletických klubů z Vysočiny)

ZLATÁ MEDAILE - 400 metrů: Mikuláš Dreisig (Atletika Jihlava, jun.) - 47,63 PB; 1500 metrů: Adam Červinka (Sokol Velké Meziříčí, dor.) - 3:38,58; 3000 metrů: Adam Červinka - 8:50,03; 60 metrů překážek: Klára Vavřinová (Jihlava, dor.) - 8,29 PB; skok vysoký: Renata Láníková (Spartak Třebíč, jun.) - 174.

STŘÍBRNÁ MEDAILE - 200 metrů: Nikola Musilová (Jihlava, jun.) 24,21 PB; 400 metrů: Ondřej Loupal (Třebíč, jun.) - 47,65 PB.

BRONZOVÁ MEDAILE - skok daleký: Klára Vavřinová - 5,57.

ČTVRTÉ MÍSTO - 60 metrů: Nikola Musilová - 7,65 =PB.

PÁTÉ MÍSTO - 60 metrů: Sára Pavlidu (Velké Meziříčí, jun.) - 7,73; skok daleký: Sára Pavlidu - 5,62.

ŠESTÉ MÍSTO - 1500 metrů: Václav Vorálek (Jihlava, jun.) - 4:03,81.

SEDMÉ MÍSTO - skok o tyči: Matěj Vomela (Třebíč, dor.) - 3,89; skok vysoký: Ondřej Forman (AO TJ Žďár nad Sázavou, dor.) - 1,87 PB.

JEDENÁCTÉ MÍSTO - skok daleký: Matěj Vomela - 6,30; trojskok: Kevin Vollebregt (Nové Město na Moravě, dor.) - 12,36 PB.

DVANÁCTÉ MÍSTO - vrh koulí 3 kg: Daniela Honzová (Jihlava, dor.) - 12,02; skok o tyči: Natálie Dolejšová (Slavoj Banes Pacov) - 2,70; skok vysoký: Klára Vavřinová - 1,62.

TŘINÁCTÉ MÍSTO - 1500 metrů: Daniel Dočkal (Nové Město n. M., jun.) - 4:13,62.

PATNÁCTÉ MÍSTO - 3000 metrů: Šárka Doláková (Jihlava, dor.) - 11:49,65 PB.

NEPOSTOUPILI Z ROZBĚHŮ - 60 metrů: Jolana Mitysková (Třebíč, dor.) - 7,90; 400 metrů: Pavla Vaňková (Pacov) - 58,41 PB; Nina Šinclová (Nové Město n. M., dor.) - 58,65 PB; Emma Dreisigová (Jihlava, dor.) - 63,03; 800 metrů: Daniel Dočkal - 1:57,97; Nikola Štorková (Třebíč, jun.) - 2:20,96 PB; Pavla Mikulášová (Třebíč, dor.) - 2:23,10.

Poznámka: PB znamená osobní rekord (personal best).