Jak vám narušila pandemie běžecký život?

Docela dost. Ze začátku, ten první týden po tom zákazu, to bylo těžší. Nebyl cíl, nebylo na co se těšit. Ale pomohla mi vidina podzimních závodů, které snad už budou.

Tréninkový plán tedy plníte?

Ano, jen chybí závody. Snažím se stále nabíhat objemy. Týdně kolem osmdesáti, sta kilometrů. Většinou jdu v sobotu dlouhý běh, třeba pětatřicet kilometrů. Ve zbytku týdne pak kratší běhy a jeden den si dám vždy odpočinkový.

Běháte sama?

Trénuji s Pavlem Šimkem, který je také z Polné. Běhá stejně jako já Běžce Vysočiny a jsme na tom výkonnostně podobně. Je to rozhodně lepší, když je nějaký parťák, který vás táhne. Třeba na neoblíbených kilometrových úsecích je to hodně velká pomoc.

Na začátku roku jste už ale pár závodů stihla, že?

Každý rok tradičně chodím na Železnohorský pohár do vrchu, což jsou krátké závody. V zimě je to pěkné. Letos moc sněhu nebylo, ale loni bylo asi do půl stehen, to jsme si vyšlapávali pěšinku. (smích). A ještě jsem vyzkoušela i jinou disciplínu. Byla jsem na Bedřichovské třicítce, a moc se mi to na lyžích líbilo. Plánuji tam jít znovu.

Vámi oblíbený Pohár Běžce Vysočiny se na jaře zrušil. Měla jste v plánu ještě nějaké jiné závody?

Chtěla jsem jít Pražský maraton. Na téhle trati bych si chtěla vylepšit své maximu. Běžela jsem ho jen dvakrát v Třeboni, kam se letos také chystám. Tam to je moc hezké, rovinaté. Doufám, že se zadaří.

Jaký čas budete chtít překonat?

Zaběhla jsem to za tři hodiny a devět minut, takže bych to chtěla dát kolem tří hodin.

Máte i ještě jinou výzvu?

Co mě těší, že jsem se kvalifikovala na slovenský závod Tatranská Šelma, který je na konci srpna. To je taková má motivace.

Co tento závod obnáší a jak těžké bylo se na tento běh dostat?

Je to padesát kilometrů s převýšením tři tisíce metrů. Přebíhají se Tatry a běží tam jen dvě stě běžců, takže nebylo lehké se tam dostat. Já musela dodat časy podobných závodů a pomohlo mi, že jsem byla minulý rok v Chorvatsku, kde se konalo něco podobného a já tam skončila druhá. Jen to bylo asi třicet kilometrů a převýšení dva tisíce metrů. To by měl být můj vrchol sezony. Mě takové výzvy baví a jsem ráda, že to poběží i Pavel Šimek.

Jak náročné je na takový závod vyladit formu?

Nahoru se to tady na Vysočině dá zvládnout, to naběháte, ale těžké je naběhat ty seběhy. Ty prudší kopce tady moc nemáme, to je složitější. Takový dlouhý závod v takovém terénu bude pro mě premiéra a já doufám, že by se to dalo kolem sedmi hodin zaběhnout. Ale bude to souhra všech okolností jako je třeba počasí nebo aktuální forma.