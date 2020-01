Situace není dobrá! V basketbalové I. lize mužů zbývají do konce základní části jen dva zápasy a výběr BC Vysočina už nemá kam uhnout. Po třech prohrách v řadě se ocitl až na 8. místě, kde být nechtěl. Reálně mu totiž hrozí, že bude hrát nadstavbovou skupinu play-out.

BC Vysočina. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Jihlavští basketbalisté se dostali do svízelné situace poté, co v neděli doma prohráli s Prostějovem 82:88. Tím přišly o kýžený bod, který by jim dával mnohem větší naději na vyhnutí se skupiny, v níž hrozí baráž. „Teď už není cesta zpátky, my musíme vyhrát v pátek v Brně a pak porazit vedoucí tým tabulky Zlín. Jiná cesta nevede,“ má jasno trenér jihlavského výběru Petr Pešout.