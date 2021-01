Osminásobná mistryně světa v racketlonu a česká jednička ve squashi Zuzana Kubáňová

„Všichni, co tam byli jsou to ignoranti. Hnilička by měl odstoupit. Když něco nakazují nám, měli by se tím řídit sami.“

Jiří Jelínek, předseda FC PBS Velká Bíteš

„Přiznám se, že nerozumím tomu, když Milan Hnilička skončil jako poslanec, proč také nerezignoval na všechny pozice. Myslím si, že by měl skončit i jako předseda Národní sportovní agentury.“

David Votava, trenér fotbalistů SK Kostelec, 1. A třída Vysočina

„Neměl by ve funkci zůstat, protože pravidla musí platit pro všechny. Když nemohu s klukama trénovat, nemohl jsem odehrát ve stolním tenise ani jeden zápas, a nemohou vyjít po jednadvacátého hodině z baráku, tak by to mělo platit i pro něj. Pokud on navrhuje pravidla, je členem vládnoucí strany, musí se tím také řídit a podle toho chovat. Všichni víme, v jaké jsme situaci a je smutné, že někdo, kdo se pasuje do role šéfa sportu, ta nařízení sám porušuje. A mě to bohužel ani nepřekvapuje.“

MŮŽE POKRAČOVAT

Martin Nečas, generální manažer SKLH Žďár nad Sázavou

„Za mě by měl Milan Hnilička jednoznačně dál pokračovat v čele Národní sportovní agentury. Ano, udělal chybu, byla to od něj hloupost, ale pro mě to není dostatečný důvod pro to, aby v této pozici končil. Ať se měří všem stejným metrem. Skončil snad poslanec Faltýnek po známé schůzce s ministrem Prymulou v kapitule? I odchod Prymuly z funkce ministra zdravotnictví byl podle mého chybou. Vždyť je to přece jeden z našich nejlepších odborníků, úplně by stačila nějaká vyšší pokuta jako výstraha pro všechny. My jako sportovci chápeme, že má Milan Hnilička rozpracovanou strategii financování sportu, vybudoval si nějakou pozici, proto nechápu, proč to měnit. To má přijít někdo nový a znovu se s celou problematikou dlouhou dobu seznamovat? Sportovní oddíly jej také podržely, ale stejně je to na rozhodnutí Babiše, jelikož je to státní zaměstnanec.“

Zdeněk Materna, místopředseda házenkářů Sokol Nové Veselí

„Myslím si, že by měl ve své funkci zůstat. Podle mého jsou tu jiné nástroje, jakým jej za tuhle chybu „potrestat“. Nejde totiž jen o to, že by konec v čele sportovní agentury potrestal pana Hniličku, ale postihlo by to především celé sportovní prostředí. Teď prostě není doba na to, abychom manažery měnili každou chvíli.“