Odnášíte si ze zkrácené předchozí sezony pozitiva, či negativa?

Z předchozí sezony jednoznačně pozitiva. Podzimní část jsme odehráli velmi dobře a v Superfinále podávali výborné výkony. Z mého pohledu to byla naše nejlepší sezona.

Zapracovali jste přes léto na nějakých změnách?

Žádné zásadní změny jsme neudělali. Myslím, že nám funguje vše dle představ.

Budete sázet na ostřílené hráče, nebo představíte i nováčky?

Určitě budeme sázet na hráče, které máme prověřené. Maximálně do toho zkusíme zapracovat i nové tváře, když bude velká vytíženost kluků ze základní sestavy. Minulou sezonu jsme měli sestavu stabilní a na tom bychom chtěli stavět i v nadcházející sezoně.

Jaké ambice máte v nadcházejícím ročníku?

V loňském Superfinále jsme skončili druzí. Finále bylo naprosto vyrovnané a rozhodly maličkosti. Řekl bych, že to kluky hodně mrzelo a zároveň i dodalo další motivaci se porvat o zlato i v nadcházející sezoně. Chceme se malým fotbalem hlavně bavit. (úsměv)

Došli jste až do prodloužení finálového duelu, je to velký hnací motor do nového ročníku?

My byli po prohře opravdu hodně zklamaní. Věděli jsme, že jsme hráli výborně a že zlato daleko nebylo. Tak to ale ve sportu bývá. Aspoň bylo vidět, že na to máme, a když k tomu opět správně přistoupíme, tak na to zlato sáhnout můžeme. To je motivace sama o sobě.

Koho považujete za medailové adepty nové sezony?

Řekl bych, že okruh favoritů je stejný. Spíš třeba tým, jako je Ostrava, mohl nabrat nějaké zkušenosti a bude víc nepříjemný. V Superlize není moc jednoduchých zápasů.

Návrat k původně plánovanému modelu play-off nabídne i semifinále na dvě utkání. Vyhovuje vám to?

Jestli nám to bude vyhovovat, to se teprve uvidí. Už poslední čtvrtfinále s Prahou bylo nesmírně těžké. Abychom se tam dostali, tak nás čeká hodně práce. Jinak je tato varianta samozřejmě lepší. V případném Superfinále hrát semifinále dopoledne a případné finále večer téhož dne nevyhovuje nikomu. Ta pauza je velmi dlouhá.