Možností je pramálo, nebo spíše takřka žádné, což jednoho z předních běžců v kraji, Jakuba Exnera, mrzí. „Já jsem závodní typ, potřebuji závody. Je to i takový lepší trénink,“ tvrdí vytrvalec ze Zborné u Jihlavy.

Naštěstí pro něj organizátoři i přes složitou situaci zachovali tradici a Běh na Blaník uspořádali. Sice v „úsporném“ režimu a dle striktních pravidel - společně mohli běžet pouze dva běžci – přesto to bylo příjemné zpestření.

Pro Exnera je to každoroční zastávka, kde často vyhrává. A nejinak tomu bylo i letos. S tréninkovým parťákem Davidem Vaňkem letošní jednadvacet kilometrů náročnou výzvu v čase 1:51:00 vyhráli. „Už jsem to sólo dvakrát vyhrál, letos to byl takový hattrick,“ pousmál se Exner.

Těžký půlmaraton, který startuje z Vlašimi na Blaník a zpět, ho opět bavil. „S Davidem jsme se domluvili, že to půjdeme tréninkově, ale nakonec jsme se vyhecovali a klaplo to na první místo. Měli jsme paradoxně asi nejtěžší podmínky. Bylo hodně ledu, na Blaníku hustě pršelo i sněžilo. Stopa nebyla vidět, a zpátky byl déšť, a nakonec jsme dobíhali za pěkného počasí. Kompletně se vystřídala celá zima,“ nastínil.

Ovšem na výsledku to znát nebylo. „Mě paradoxně takové běhy vyhovují, protože jsou hodně rozmanité. Běžíte do kopce, pak rychle, v lese, po šotolině nebo asfaltu. Jsem na ně zvyklý a má takové tratě rád,“ říká Jakub Exner, který spolu s Davidem Vaňkem v cíli dostali zprávu, že jsou průběžně první. „Měli jsme štěstí, že tam zrovna organizátor byl. A protože jsme šli ten poslední možný den, říkal nám, že to asi vyhrajeme. I když pět hodin asi ještě chybělo, než byl úplný konec. Ale už nikdo tak rychlý nebyl,“ doplnil.

K obhajobě prvenství mu hodně pomohl kolega z Rantířova. „My jsme s tím do závodu nešli, že to musíme za každou cenu vyhrát. Ale je pravda, že to byla obrovská výhoda. Když se jde sólo, člověk se tak nezmáčkne, to bylo pro nás obrovské plus,“ potvrdil.

Kdy na vítězný start letošní sezony bude moci navázat, netuší. „Měl jsem v plánu jít maraton v Praze, který měl být koncem května. Ale ani tady to nevypadá moc dobře. Organizátoři uvažovali, že by neudělali plnohodnotný závod a pozvali jen ty, kteří by splnili určitý limit. Bylo by to tedy pro ty lepší běžce. Ale nevíme, jak to dopadne, jestli se to uskuteční,“ zůstává v nejistotě běžec, který je spolupořadatelem Axis noční desítky. „Mysleli jsme, že to v březnu stihneme, ale nebude možnost. Uvidíme, jak se to vyvine. Vypadá to nejspíš na nějaký letní termín,“ dodává.

Na letní měsíce si zatím v harmonogramu také raději nic nezaškrtával, ale ve formě chce zůstat. „Člověk neví, co bude. Spíš se jen udržuji, běhám se psem. Teď to je takový volnější režim,“ přiblížil. „Člověk nemůže úplně vysadit, ujel by mu vlak. Ale je to těžké. Motivace chybí, protože je to už dlouhé,“ pokrčil rameny Jakub Exner.

Věří však, že se začne blýskat na lepší časy. „Loni to nakonec nebylo tak špatné. S Jardou Vítkem jsme se bavili, že závodů bylo dost. On jich měl přes čtyřicet, i díky orienťáku, já kolem třiceti. Na to, že byla sezona zkrácená, toho nebylo tak málo. Ale hlavně díky Běžci Vysočiny a třebíčskému poháru, které se bohužel ještě ani nevyhlásily,“ uzavřel.