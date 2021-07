FANTASTICKÝ BĚH 80 YARDŮ

Utkání amerického fotbalu mezi Vysočina Gladiators a Ostrava Steelers.Zdroj: Deník/Jaroslav Loskot

„Podobně dlouhý run jsme už od Honzy Dunovského viděli několikrát. A myslím, že ještě párkrát i uvidíme. Já ho mohu jenom chválit. Duny je skvělý hráč. Pamatuji si moment před třemi lety, kdy přemýšlel o tom, že zkusí zahraniční angažmá. My jsme mu říkali, že pokud zůstane v našem týmu, celý útok postavíme na něm. To se v posledních sezonách děje a je to dobře, protože on je na české úrovni výjimečný hráč. Je to náš kapitán, jeden z klíčových hráčů a jeho výkon proti Steelers to potvrdil. Proti tak silnému celku, jako má Ostrava, je přesto jeho výkon spíš výjimečný. Zatím se podobným během prosadil spíše proti slabším týmům, ale proti Ostravě to byl velký moment.“